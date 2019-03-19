Нефть побила рекорд за четыре месяца: почему подскочили цены

Черное золото стабильно дорожает

Фото: AFP

Нефть побила рекорд за четыре месяца: почему подскочили цены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ef/357/5c90ef3578ced.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ef/357/5c90ef3578ced.jpg 2019-03-19T15:33:00+02:00 Экономика Черное золото стабильно дорожает

Нефть эталонных марок перешла к росту и торгуется близко к максимальным уровням с ноября 2018 года. Котировки повышаются на фоне заявлений ОПЕК о стремлении сокращать нефтедобычу, пока не будет восстановлен баланс спроса и предложения на рынке.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 по киевскому времени подорожали до 67,91 доллара за баррель. Ранее сегодня, 19 марта, стоимость Brent ненадолго превышала 68 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 59,64 доллара за баррель.

По итогам заседания страны ОПЕК+ согласились увеличить объем сокращений нефтедобычи сверх условий достигнутого в 2018 году соглашения. По мнению аналитиков Citigroup, такое обещание, "по сути, гарантирует снижение предложения на рынке к концу второго полугодия".

В свою очередь, это повышает вероятность того, что стоимость Brent может превысить 75 долларов за баррель. А в случае активного снижения добычи в ОПЕК, падения производства топлива в Венесуэле и сокращения импорта нефти из Канады Brent может достичь отметки в 90 долларов за баррель, отмечают эксперты Citi.

"Судя по всему, меры ОПЕК+ по сокращению избытка предложения на мировом рынке приносят успех", – говорит старший аналитик сырьевого рынка в SEB Markets Бьярн Скилдруп. По его словам, высока вероятность, что альянс нефтедобывающих стран продлит соглашение о снижении добычи на второе полугодие в случае необходимости.

Напомним, в мире уже падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Все это поддерживает рост цен на черное золото.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 г. С тех пор действие сделки неоднократно продлевалось. В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября-2018. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. с возможностью пересмотра в апреле.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.