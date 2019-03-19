Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Нефть побила рекорд за четыре месяца: почему подскочили цены

Сегодня, 15:33

Черное золото стабильно дорожает

Фото: AFP
Нефть побила рекорд за четыре месяца: почему подскочили цены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ef/357/5c90ef3578ced.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ef/357/5c90ef3578ced.jpg Экономика Черное золото стабильно дорожает

Нефть эталонных марок перешла к росту и торгуется близко к максимальным уровням с ноября 2018 года. Котировки повышаются на фоне заявлений ОПЕК о стремлении сокращать нефтедобычу, пока не будет восстановлен баланс спроса и предложения на рынке.

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 по киевскому времени подорожали до 67,91 доллара за баррель. Ранее сегодня, 19 марта, стоимость Brent ненадолго превышала 68 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 59,64 доллара за баррель.

По итогам заседания страны ОПЕК+ согласились увеличить объем сокращений нефтедобычи сверх условий достигнутого в 2018 году соглашения. По мнению аналитиков Citigroup, такое обещание, "по сути, гарантирует снижение предложения на рынке к концу второго полугодия".

В свою очередь, это повышает вероятность того, что стоимость Brent может превысить 75 долларов за баррель. А в случае активного снижения добычи в ОПЕК, падения производства топлива в Венесуэле и сокращения импорта нефти из Канады Brent может достичь отметки в 90 долларов за баррель, отмечают эксперты Citi.

"Судя по всему, меры ОПЕК+ по сокращению избытка предложения на мировом рынке приносят успех", – говорит старший аналитик сырьевого рынка в SEB Markets Бьярн Скилдруп. По его словам, высока вероятность, что альянс нефтедобывающих стран продлит соглашение о снижении добычи на второе полугодие в случае необходимости.

Напомним, в мире уже падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Все это поддерживает рост цен на черное золото.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны — экспортеры нефти (ОПЕК+) впервые заключили в ноябре 2016 г. С тех пор действие сделки неоднократно продлевалось. В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября-2018. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. с возможностью пересмотра в апреле.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, добыча нефти

Вы сейчас просматриваете новость " Нефть побила рекорд за четыре месяца: почему подскочили цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венесуэльская оппозиция отобрала у Мадуро один из главных активов

16 марта, 20:55

Гуайдо назвал Мадуро "узурпатором", которого необходимо остановить

Мировые экспортеры заметно снизили добычу нефти

14 марта, 14:39

Сильнее всего на динамике сказался венесуэльский кризис

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв

14 марта, 00:59

В результате взрыва никто не пострадал

Китай потеряет статус мирового "локомотива" по спросу на нефть – Morgan Stanley

10 марта, 08:12

После пика потребление черного золота в КНР пойдет на спад

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Скончался известный украинский актер

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Продолжение скандала: Иван Ургант извинился за Жанну Бадоеву

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались