Нефть под давлением: мировые цены развернулись вниз

Мировые цены на нефть умеренно снижаются после уверенного роста по итогам минувшей недели, когда эталонная марка Brent прибавила в цене 8,9%, а WTI – 9,6%.

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Так, 22 июня к 14:25 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,19 доллара (0,45%) к уровням закрытия предыдущей сессии и торговались у 42 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также на 0,19 доллара (0,48%), до 39,64 доллара за баррель.

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Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан ранее представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

"Уровень исполнения сделки уже был выше ожиданий участников рынка, и, вероятно, можно достичь лучшего уровня", – отметила старший аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Паола Родригез Масиу, которую цитирует MarketWatch.

Помимо этого, нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро (840 млрд долларов) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.

"Фонд восстановления ЕС объемом 750 млрд евро поддержит экономическое восстановление в Европе и будет способствовать росту спроса на нефть этим летом", - считает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В то же время, рост нефтяных цен сдерживается опасениями в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Китае и ряде американских штатов. За прошлые стуки в КНР выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады также сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом.

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"Трафик в Пекине снизился, поскольку власти борются с новой вспышкой. В США Apple была вынуждена закрыть ранее открывшиеся магазины на фоне роста случаев заболевания в некоторых штатах", – отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Напомним, ради снижения предложения на рынке 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн барр./сут. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% – превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК – на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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