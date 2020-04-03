Нефть упала в цене после рекордного роста за день

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов 3 апреля после максимального в истории дневногороста накануне, 2 апреля. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал максимальным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 по киевскому времени составила 29,06 доллара за баррель, что на 0,88 доллара (2,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,96 доллара (3,79%) – до 24,36 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.

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Напомним, при этом стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась в абсолютном исчислении на 2,25 доллара за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года в 10,54 доллара за баррель.

На фоне снижения мировых цен на нефть и падения спроса внутри страны нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. В последнюю неделю марта произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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