Нефть подешевела после взлета цен до рекорда за четыре месяца

Стоимость черного золота "откатывается" после резкого роста

Фото: AFP

Нефть подешевела после взлета цен до рекорда за четыре месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg 2019-03-21T15:32:00+02:00 Экономика Стоимость черного золота "откатывается" после резкого роста

Сегодня, 21 марта, цены на нефть эталонных марок слабо снижаются после подъема до максимальных уровней с ноября-2018. Накануне обе марки выросли в цене более чем на 1% на данных Минэнерго США, указавших на максимальное с июля 2018 года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта.

Так, цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 по киевскому времени уменьшилась до 68,2 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени до 59,98 доллара за баррель.

"Излишка нефти на американском рынке больше на наблюдается, - отмечает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. – Обычно запасы в это время года растут, и на фоне этой информации падение запасов на прошлой неделе становится еще более примечательным".

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

При этом отмечается, что в мире падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Такая динамика в целом поддерживает рост цен на черное золото.

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