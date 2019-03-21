Нефть подешевела после взлета цен до рекорда за четыре месяца
Стоимость черного золота "откатывается" после резкого роста
Сегодня, 21 марта, цены на нефть эталонных марок слабо снижаются после подъема до максимальных уровней с ноября-2018. Накануне обе марки выросли в цене более чем на 1% на данных Минэнерго США, указавших на максимальное с июля 2018 года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта.
Так, цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 по киевскому времени уменьшилась до 68,2 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени до 59,98 доллара за баррель.
"Излишка нефти на американском рынке больше на наблюдается, - отмечает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. – Обычно запасы в это время года растут, и на фоне этой информации падение запасов на прошлой неделе становится еще более примечательным".
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.
При этом отмечается, что в мире падает добыча нефти, а спрос на нее растет. Такая динамика в целом поддерживает рост цен на черное золото.
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