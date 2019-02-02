Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

Бензин может подорожать в конце февраля

Фото: Александр Яремчук

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47f/628/5c547f6287437.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47f/628/5c547f6287437.jpg 2019-02-02T07:42:00+02:00 Экономика Бензин может подорожать в конце февраля

За январь в Украине из всех видов автомобильного топлива существенно упал в цене только автогаз. Стоимость бензина и дизтоплива снизилась несущественно.

Горючее начало дешеветь в ноябре, когда цены на нефть пошли вниз. Гривня по отношению к доллару и евро существенно не колебалась. 2019-й год также начался с падения цен на нефть, баррель мартовской нефти Brent 2 января торговался по 53,12 доллара. Однако на 1 февраля ее стоимость составляет уже 61,9 доллара.

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Как поменялись цены за февраль

Литр сжиженного газа за прошедший месяц подешевел почти на две гривни. Заправить полный баллон на 40 литров стало доступней на 78,8 гривни. А вот литр дизтоплива и бензина подешевел всего на 6-16 копеек:

дизтопливо – минус 15 коп.;

А-92 – минус 16 коп.;

А-95 – минус 13 коп;

А-95+ – минус 6 коп.;

автогаз – минус 1,97 грн.

Цены упали за счет падения цен на нефть в ноябре-декабре. Весь январь 2019 года на АЗС поступали нефтепродукты из подешевевшего сырья.

А вот цены на автогаз значительно упали из-за того, что на складах образовался излишек горючего. По словам эксперта Центра Разумкова Максима Белявского, падение цен на сжиженный газ стало самым большим за последние четыре года. На фоне того, что зимой продажи сжиженного автогаза падают, автозаправкам пришлось снизить цены почти на две гривни.

Чего ждать в феврале

Нефть в настоящее время дорожает. В декабре 2018 года члены ОПЕК и другие страны договорились сократить добычу нефти, это привело к сокращению предложения "черного" золота на рынке и к повышению ее цены.

Однако подорожание нефти не сразу влияет на цену нефтепродуктов. Пока нефть переработают в бензин и пока ее поставят на украинские АЗС, пройдет несколько месяцев.

Есть простая зависимость цен на бензин, говорит Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея". Если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к повышению цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели. Однако в январе гривня оставалась стабильной.

Если нефть дорожает на 1%, стоимость бензина растет на 10 копеек за литр через 11-13 дней. Это значит, что во второй половине февраля есть основания для подорожания литра бензина примерно на 1,5 грн – баррель нефти стал дороже на 16%. К тому же, в конце февраля рынок начнет оживать и спрос на горючее вырастет.

От чего зависят цены на горючее

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.



Фото: Г. Салай



В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют.

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук, эксперт нефтерынка.

По прогнозам Всемирного банка средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн. К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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