Нефть подорожала: цены поднялись выше психологической отметки

Фото: REUTERS/Nick Oxford

Котировки черного золота эталонных марок продолжают расти после резкого падения цен на нефть на прошлой неделе. Стоимость барреля марки Brent впервые за две недели превысила психологическую отметку 60 долларов.Сегодня, 21 августа, нефть дорожает на фоне публикации данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов США на прошлой неделе.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 по киевскому времени подорожали до 60,40 доллара за баррель. На торгах во вторник, 20 августа, цена составляла на закрытие 60,03 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени до 56,39 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене до 56,13 доллара за баррель.

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Как стало известно из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в США по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

"После двух неожиданных недельных повышений падение запасов явно поддержит настроение рынка, – говорит старший аналитик сырьевого рынка в Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс. – Однако пока рынок скептически относится к статданным на фоне опасений по поводу торговой войны и замедления мирового роста".

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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