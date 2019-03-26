Нефть подорожала, но цены могли быть еще выше: аналитики объяснили ситуацию

На рынок черного золота одновременно влияет несколько факторов

Фото: AFP

Нефть подорожала, но цены могли быть еще выше: аналитики объяснили ситуацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e7/647/5c88e76477be9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e7/647/5c88e76477be9.jpg 2019-03-26T09:05:12+02:00 Экономика На рынок черного золота одновременно влияет несколько факторов

Цены на нефть выросли во вторник, 26 марта, благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК и санкциям США против Венесуэлы и Ирана. Но признаки резкого замедления роста экономики и даже возможной рецессии ограничивают подъем рынков.

К 8:48 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent выросли до 66,97 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI торговались на отметке 59,25 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что цены на текущий момент были бы выше, если бы не замедление экономики, которое может вскоре превратиться в рецессию и ограничить потребление топлива.

"Риск рецессии достиг максимума с 2008 года", – считает Уле Хансен из Saxo Bank.

На резкое замедление роста экономики указали свежие данные о производственной активности в Азии, Европе и Северной Америке. Коме того, ОЭСР ухудшила прогноз роста глобальной экономики.

"Рост мирового промпроизводства замедлился до одного процента в прошлом квартале, и индикаторы указывают на то, что он практически стагнирует в текущем квартале", - сказали аналитики JPMorgan Chase.

Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страна, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

"Несмотря на непрекращающиеся действия ОПЕК+, опасения по поводу замедления роста мирового спроса продолжают подрывать нынешнее ралли, - полагает аналитик по мировым сырьевым рынкам Schneider Electric Балинт Балаз. - Тем не менее, фундаментальные показатели по нефти в настоящее время остаются в пользу "быков".

Впрочем, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

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Источники: Reuters , Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.