Нефть подорожала после обвала: названы причины

Сегодня, 09:24

Аналитики считают, что октябрь станет неудачным месяцем для рынка черного золота

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Нефть на азиатских торгах 31 октября дорожает после резкого снижения накануне – по итогам предыдущей сессии Brent упала до 75,91 доллара за баррель, WTI – до 66,18 доллара за баррель. 

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 по киевскому времени увеличилась до 76,38 доллара за баррель.

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Стоимость декабрьского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени до 66,36 доллара за баррель.

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С начала октября Brent подешевела на 7,7%, WTI – на 9,4%.

Аналитики отмечают, что по итогам октября нефтяной рынок готовится к самому значительному месячному падению с 2016 года. Снижение стоимости нефти вызывают опасения, связанные с торможением мировой экономики и ожиданием кризиса, а также растущей нефтедобычей США. 

Однако нынешний рост цен происходит, несмотря на вышедшие ночью отраслевые данные о росте товарных запасов нефти в США. Цены корректируются после слишком сильного, по мнению специалистов, падения. Как стало известно из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 октября, подскочили на 5,69 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы 31 октября. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 3,3 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и сокращение для дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Ранее осенью-2018 цены на нефть взлетали до рекордов за четыре года из-за введения санкций США против Ирана
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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