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Нефть преодолела рекордный за пять месяцев ценовой рубеж

Сегодня, 09:16

Трамп может продолжить давление на ОПЕК, предостерегают аналитики

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Сегодня, 17 апреля, цена на нефть эталонных марок растет на фоне сигналов о снижении запасов черного золота в США - согласно данным Американского института нефти (API), запасы на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов сегодня вечером. Если снижение запасов нефти подтвердится в официальных данных, оно будет зафиксировано впервые за четыре недели.

Цена североморской Brent в ходе торгов уже поднялась выше 72 долларов за баррель – максимума с ноября прошлого года.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 по киевскому времени составляет 72,06 доллара за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене до 71,72 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 64,54 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене до 64,05 доллара за баррель.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,8 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов – на 1,6 млн баррелей.

"Нефтяной рынок реагирует на данные API о неожиданном снижении запасов нефти в США, которые обычно растут в это время года", - говорит главный экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Co. в Токио Томомиси Акута.

"Вероятно, уменьшение запасов обусловлено высокими объемами экспорта нефти из США", – отметил эксперт, добавив, что президент США Дональд Трамп может продолжить давление на ОПЕК, если цены на нефть будут и дальше расти. Ранее Трамп обратился к ОПЕК, заявив, что цена нефти становится слишком высокой.

Позитивным фактором для рынка нефти также стали статданные из Китая, указавшие на более значительное, чем ожидалось, увеличение объема ВВП в первом квартале. Объем ВВП увеличился на 6,4% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Темпы роста остались на уровне четвертого квартала, однако превзошли консенсус-прогноз рынка на уровне 6,3%.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года

При этом эксперты рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег цены, нефть, ОПЕК, запасы, цена на нефть, Brent, цены на нефть

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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