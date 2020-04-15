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Нефть продолжает крутое пике: "просели" и Brent, и WTI

15 апреля, 20:05

Станислав Кожемякин

Эталонные сорта нефти опять подешевели

На фоне прогноза Международного энергетического агентства о снижении спроса на нефть в мире в 2020 году цена на эталонные марки Brent и WTI сильно просела.

Согласно данным онлайн-табло лондонской биржи ICE Futures, в 18:10 по киевскому времени июньские фьючерсы Brent торговались на уровне 27,18 доллара за баррель, что на 8,18% меньше, чем во время закрытия предыдущих торгов.

Кроме того, WTI подешевела на 4,93% – ее продавали за 26,05 доллара за баррель.

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К 19:38 нефтяные котировки замедлили падение, в результате цена Brent составила 27,85 доллара (-6,28%), а WTI торговалась по 26,21 (-4,54%).

Напомним, на прошлой неделе страны клуба ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

О том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем Саудовская Аравия этому способствовала, почему США это "проспали" и чем все закончится, вы можете прочитать в материале "Решается судьба цен на нефть: сколько выдержит Россия и в чем угроза для США" на нашем сайте. "Сегодня" также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине.

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