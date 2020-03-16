Нефть продолжила падение: мир боится пандемии коронавируса

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на почти 5%

Нефть продолжила падать в понедельник, 16 марта, так как экстренное снижение ставок Федеральным резервом не смогло успокоить мировые финансовые рынки, охваченные волнением из-за быстрого распространения коронавируса и ценовой войны между ведущими производителями, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,76% до 32,24 долларов за баррель, а WTI – на 3,06% до 30,76 долларов.

Американский центробанк снизил диапазон ключевой ставки до 0,00-0,25% и сообщил о намерении увеличить баланс как минимум на 700 млрд долларов в ближайшие недели.

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Цены на нефть оказались под сильным давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения. На рынке сохраняются опасения о падении спроса из-за пандемии коронавируса, в то же время угроза профицита сырья увеличилась после того, как Саудовская Аравия нарастила объемы производства и снизила цены, чтобы увеличить продажи в Азии и Европе.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что тревожные новости об эпидемии коронавируса COVID-19 оказали серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Чтобы нейтрализовать вредные последствия эпидемии, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на добычу углеводородов еще и в США.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что обвалом цен на нефть Россия хочет разрушить добычу сланцевой нефти в США.

В ответ на нефтяной конфликт США ввели санкции против еще одной дочки "Роснефти". В Штатах заявили, что недовольны тем, что компания оказывала поддержку в переработке и продаже венесуэльской нефти.

Кроме того, после масштабного снижения цен на "черное золото", которое случилось из-за конфликта России и Саудовской Аравии, стало известно, что Беларусь может получить американскую нефть в самые сжатые сроки.

Сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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