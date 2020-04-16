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Нефть растет в цене после резкого обвала

16 апреля, 13:31

Ксения Капустинская

Рынок подкосили прогнозы спроса и информация о запасах черного золота

Котировки эталонных марок нефти 16 апреля медленно восстанавливаются после сильного падения днем ранее. Обвал нефтяных цен вызвали данные о росте запасов в США и неутешительные прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о спаде глобального спроса.

Так, к 13:20 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,90 доллара (0,87%), до 28,59 доллара за баррель. В ходе предыдущей сессии Brent подешевела на 6,6% до минимума 1 апреля.

Майские фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,44 доллара (2,21%) – до 20,31 доллара за баррель. В среду контракт подешевел на 1,2%, до минимальной отметки с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

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"Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса", – объяснил MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

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По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 10 апреля, запасы нефти в стране выросли на 19,2 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей. При этом добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) – до 12,3 млн б/с.

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Ранее МЭА обнародовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.

Напомним, также страны клуба ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

О том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем Саудовская Аравия этому способствовала, почему США это "проспали" и чем все закончится, вы можете прочитать в материале "Решается судьба цен на нефть: сколько выдержит Россия и в чем угроза для США" на нашем сайте. "Сегодня" также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть цена на нефть Brent WTI добыча нефти фьючерсы МЭА

Источники: Сегодня , Интерфакс

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