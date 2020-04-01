Нефть рекордно подешевела по итогам квартала

Цены на нефть эталонных марок завершили первый квартал 2020 года рекордным падением. Квартальное падение нефтяных контрактов Brent и WTI стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI – на 66,5%. Сейчас котировки продолжают снижаться.

По состоянию на 9:20 по киевскому времени 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 25,32 доллара за баррель, что на 1,03 доллара (3,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,43 доллара (2,10%) – до 20,05 доллара за баррель.

Реклама

Читайте также: Впервые за 20 лет: российская нефть опустилась до невероятно низких значений

В тренде Доллар упал ниже психологической черты, евро теряет в цене

Напомним, 31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен.

"Совместные действия стран-производителей нефти по снижению добычи может привести к определенному восстановлению нефтяных цен, – считает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская. – Но любое вмешательство со стороны предложения должно быть значительным, чтобы компенсировать сильнейшее в истории падение спроса".

Как сообщалось, на фоне снижения мировых цен на нефть и падения спроса внутри страны нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. На минувшей неделе произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама