Нефть резко подорожала: названа причина

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Котировки эталонных сортов нефти существенно выросли. Сегодня, 9 сентября, трейдеры оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии. Ранее известно, что король Саудовской Аравии, который ранее провел перестановки в правительстве, теперь вновь отправил в отставку министра энергетики, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 по киевскому времени составила 62,12 доллара за баррель. По итогам торгов в пятницу, 6 сентября, цена этих контрактов составила 61,54 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 57,16 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене до 56,52 доллара за баррель.

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"Есть ощущение, что отправленный в отставку Халид аль-Фалих не смог добиться необходимой динамики цен с 2016 года, – отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли. – Ожидания, что новый министр будет принимать меры для более быстрого сокращения предложения нефти на рынке, может поддержать цены на нефть".

В среду, 11 сентября, также стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку – продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы – до 738 штук.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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Новости "Сегодня" ранее сообщали о том, что в Канаде в воду попали десятки тонн нефти, которая загрязнила реку Вошаут. Эта река питает крупный город Эдмонтон. Подробности смотрите в видеосюжете:

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