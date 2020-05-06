Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Нефть рвется к ценовому максимуму за месяц

6 мая, 13:10

Ксения Капустинская

Аналитики объяснили, почему черное золото начало дорожать

Цены на нефть, которые перешли к росту, 6 мая усилили подъем. Так, стоимость эталонной марки Brent уже поднялась выше 31 доллара за баррель впервые с 13 апреля. По словам аналитиков, рост происходит на фоне сокращения добычи нефти. Еще один позитивный фактор – ослабление в ряде стран введенного из-за пандемии коронавируса карантина.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:01 по киевскому времени поднялась на 1,87 доллара (10,7%) – до 31,55 доллара за баррель. А июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени до 25,39 доллара за баррель, что на 0,83 доллара (3,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Реклама

Аналитики Bloomberg напоминают, что несколько американских производителей сланцевой нефти – Diamondback Energy, Parsley Energy и Centennial Resource Development – объявили о вынужденном сокращении добычи в связи с резким падением цен на нефть.

В тренде
Рынки ушли в подполье: работают в перерывах между проверками

"Сейчас мы наблюдаем растущие темпы сокращения добычи нефти за пределами ОПЕК+. Несмотря на то, что избыток предложения на рынке по-прежнему сохраняется, мы уверены, что ситуация довольно быстро может измениться", – отметил аналитик DNB Хельге Андре Мартинсен.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с.

Реклама

"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", – считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Как известно, в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть ОПЕК цена на нефть Brent WTI

Источники: Сегодня , Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямЭкономика
"COVID утомил": в Украине откроют 280 продуктовых рынковЭкономика
В Украине разрешили работу рынков во время карантина
В Украине разрешили работу рынков во время карантинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...