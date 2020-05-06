Нефть рвется к ценовому максимуму за месяц

Цены на нефть, которые перешли к росту, 6 мая усилили подъем. Так, стоимость эталонной марки Brent уже поднялась выше 31 доллара за баррель впервые с 13 апреля. По словам аналитиков, рост происходит на фоне сокращения добычи нефти. Еще один позитивный фактор – ослабление в ряде стран введенного из-за пандемии коронавируса карантина.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:01 по киевскому времени поднялась на 1,87 доллара (10,7%) – до 31,55 доллара за баррель. А июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени до 25,39 доллара за баррель, что на 0,83 доллара (3,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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Аналитики Bloomberg напоминают, что несколько американских производителей сланцевой нефти – Diamondback Energy, Parsley Energy и Centennial Resource Development – объявили о вынужденном сокращении добычи в связи с резким падением цен на нефть.

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"Сейчас мы наблюдаем растущие темпы сокращения добычи нефти за пределами ОПЕК+. Несмотря на то, что избыток предложения на рынке по-прежнему сохраняется, мы уверены, что ситуация довольно быстро может измениться", – отметил аналитик DNB Хельге Андре Мартинсен.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с.

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"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", – считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Как известно, в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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