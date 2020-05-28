Нефть снова дешевеет: почему упали цены

Нефть, которая на днях показала активный рост цен, теперь снова дешевеет на мировых рынках. Настроения инвесторов упали после публикации данных о росте запасов нефти в США. Кроме того, рынок опасается, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 по киевскому времени составила 34,11 доллара за баррель, что на 0,63 доллара (1,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,98 доллара (2,99%) – до 31,83 доллара за баррель.

Реклама

В тренде Доллар в Украине подскочил до рекорда за месяц

"Высокие цены на нефть могут стать поводом для замедления или даже отказа от сокращения добычи, в то время как на спрос по-прежнему влияют негативные новости о торговой войне и коронавирусе", – прокомментировал главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс.

При этом эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до 45-65 долларов за баррель с 50-70 долларов за баррель. По их словам, пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции. При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Реклама

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама