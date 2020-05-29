Нефть снова лихорадит: что ухудшило ситуацию

Цены на нефть продолжили падение на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая. Впрочем, в целом нефтяные котировки завершают май подъемом: Brent подорожала в этом месяце на 39%, а WTI – на рекордные 76%.

Так, 29 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 по киевскому времени составила 34,79 доллара за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает сегодня. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на 0,69 доллара (1,92%), до 35,34 доллара за баррель.

Реклама

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,90 доллара (2,67%) – до 32,81 доллара за баррель.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. На этом фоне президент США Дональд Трамп пообещал объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая.

В тренде У Зеленского готовят новые налоговые правила

Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

Реклама

"Мы наблюдаем повышенную волатильность на нефтяном рынке в связи с ростом напряженности в отношениях США и Китая", – отмечает аналитик по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Кванграэ Ким.

"Также остаются вопросы о том, смогут ли страны ОПЕК+ сохранять нынешние темпы сокращения добычи в ближайшие месяцы", – говорит эксперт.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции. При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама