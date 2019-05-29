Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Нефть стремительно дешевеет: аналитики рассказали о причинах

29 мая, 11:21

Стоимость барреля Brent опустилась ниже 68 долларов

Фото: REUTERS / Brendan McDermid
Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Цены на нефть снижаются 29 мая на фоне очередного усиления напряженности в торговой войне США и Китая. Также внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован на этой неделе.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:06 по киевскому времени составила 67,94 доллара за баррель. По итогам торгов во вторник, 28 мая, цена этих контрактов составила 70,11 доллара за баррель, не изменившись по сравнению с понедельником.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 58,41 доллара за баррель. Накануне контракт подорожал до 59,14 доллара за баррель.

По данным китайских СМИ, в числе ответных мер на действия США, которые, в частности, внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США. Усиление конфликта между США и Китаем ухудшает перспективы глобального экономического роста, что толкает вниз цены на нефть и другие рискованные активы.

"Подъем, который мы наблюдали ранее, не смог бы набрать импульс к росту, учитывая столь существенные опасения дальнейшей эскалации торговой войны", – отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"В скором будущем нас ждет заседание ОПЕК, и мы ждем сигналов от Саудовской Аравии", – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

При этом консенсус-прогноз экспертов предусматривает роста запасов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей – до 476,3 млн баррелей. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

Вы сейчас просматриваете новость " Нефть стремительно дешевеет: аналитики рассказали о причинах". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько "грязной" нефти Беларусь вернула России

27 мая, 19:07

Белорусская компания отчиталась, что прокачка чистой нефти идет по графику

Беларусь сняла ограничения на экспорт топлива в Украину

21 мая, 22:47

Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит

Украина возобновила транзит нефти в Европу по "Дружбе"

21 мая, 12:44

О восстановлении прокачки сообщила компания "Укртранснафта"

Как возник скандал вокруг "грязной" нефти: хронология событий

20 мая, 17:36

Основные события перечислил гендиректор "Укртранснафты"

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Что дала индексация пенсий жителям Донетчины

В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Неожиданно: "Джон Уик-3" побил рекорд фильма "Мстители: Финал"

Шовковский рассказал о своем отношении ко Второй мировой войне

Ярмоленко – о Степаненко, ЕВРО-2016, интересе ПСЖ и селфи с Месси

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Киевский мост — долгострой будет достроен — Кличко

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь