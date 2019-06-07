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Нефть стремительно дорожает на новостях из США

7 июня, 09:34

Рынок поддержала информация о пошлинах против Мексики

Фото: AFP

Цены на нефть, динамику которых объяснил Нацбанк Украины, растут в пятницу, 7 июня, после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:24 по киевскому времени составила 62,51 доллара за баррель. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила 61,67 доллара за баррель, поднявшись на 1,72%.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 53,28 доллара за баррель. Накануне контракт вырос в цене на 1,76% - до 52,59 доллара за баррель.

Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить введение пошлины для всех товаров из Мексики. По словам источника Bloomberg, Вашингтон понимает, что Мексика серьезно относится к переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики. В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

"Нефтяной рынок восстанавливается на слухах о возможной отсрочке введения пошлин на мексиканские товары. Это ослабляет опасения, связанные с возможностью падения спроса на нефть", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда", подчеркивают аналитики.

Как сообщали новости "Сегодня", после скандала с российской нефтью в "Дружбе" скопилось 5 млн тонн загрязненного черного золота:


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Тег нефть, Мексика, США, пошлины, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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