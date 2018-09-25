Нефть стремительно дорожает: названы причины

Мировые цены на нефть, которые уже побили рекорд 2014 года, продолжают повышаться. Так, фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 12:44 по киевскому времени выросли в цене до 81,29 доллара за баррель. Ранее стоимость барреля Brent достигала 81,43 доллара. Это максимальное значение с ноября 2014 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 72,22 доллара за баррель, прибавив 0,19%.

Нефть дорожает из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения черного золота и нехватке этого сырья на мировом рынке. Также на на рынок серьезно давят заявления властей стран-экспортеров нефти.

Так, страны ОПЕК+ отвергли призывы президента США Дональда Трампа, который требовал снизить цену на нефть – то есть увеличить добычу, чтобы "охладить" рынок. Так, Саудовская Аравия и Россия исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, а переговоры ОПЕК+ в Алжире завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок сейчас в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем, в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Аналитики Bloomberg теперь прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 100 долларов. По словам соучредителя компании Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель уже в четвертом квартале 2018 года, поскольку у рынка нет достаточных мощностей, чтобы заместить выбывающие с рынка объемы иранской нефти.