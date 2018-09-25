Нефть стремительно дорожает: названы причины

Сегодня, 12:52

Стоимость барреля эталонной марки Brent побила очередной рекорд

Фото: AFP
Фото: AFP

Мировые цены на нефть, которые уже побили рекорд 2014 года, продолжают повышаться. Так, фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 12:44 по киевскому времени выросли в цене до 81,29 доллара за баррель. Ранее стоимость барреля Brent достигала 81,43 доллара. Это максимальное значение с ноября 2014 года.

1537868739.9953

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 72,22 доллара за баррель, прибавив 0,19%.

1537868776.6231

Нефть дорожает из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения черного золота и нехватке этого сырья на мировом рынке. Также на на рынок серьезно давят заявления властей стран-экспортеров нефти.

Так, страны ОПЕК+ отвергли призывы президента США Дональда Трампа, который  требовал снизить цену на нефть – то есть увеличить добычу, чтобы "охладить" рынок. Так, Саудовская Аравия и Россия исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, а переговоры ОПЕК+ в Алжире завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок сейчас в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем, в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Аналитики Bloomberg теперь прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 100 долларовПо словам соучредителя компании Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель уже в четвертом квартале 2018 года, поскольку у рынка нет достаточных мощностей, чтобы заместить выбывающие с рынка объемы иранской нефти.
нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

Вы сейчас просматриваете новость "Нефть стремительно дорожает: названы причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

Иран угрожает заблокировать глобальное решение по нефти

21 Сентября, 12:05

В Тегеране уверены, что сотрудничество со Штатами вредит ОПЕК

Экономика

Фото: AFP

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

20 Сентября, 16:37

Данные получены из официальной российской статистики
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Цены на нефть устремились к психологической отметке

20 Сентября, 09:37

Аналитики называют две причины стремительного подорожания черного золота, но предупреждают о риске обвала

Экономика

Фото: AFP

Россия ждет обвала мировых цен на нефть

19 Сентября, 08:57

В Минэнерго РФ считают нынешние котировки конъюнктурными

Экономика

Фото: AFP

Обошли Россию: США заявили о первом за 45 лет мировом лидерстве по добыче нефти

14 Сентября, 09:26

Американская администрация по энергетической информации опубликовала предварительные данные по 2018 году

Экономика

Фото: AFP

В мире резко подорожала нефть: цена приближается к психологической отметке

12 Сентября, 10:47

Аналитики назвали несколько причин, по которым цены на нефть быстро растут
Загрузка...