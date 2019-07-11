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Нефть в ударе: цены на мировых рынках растут

11 июля, 10:38

Накануне котировки подскочили сразу на четыре с лишним процента

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed.

Цены на нефть после активного роста продолжают повышаться в ходе торгов 11 июля. Настроения на рынке формируются на фоне публикации данных об объемах запасов топлива в США, а также урагана в Мексиканском заливе.

Накануне, 10 июля, котировки сорта WTI завершили день выше отметки 60 долларов за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сегодня, 11 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:27 по киевскому времени подорожали до 67,22 доллара за баррель. В среду их цена взлетела на 4,44%, составив на закрытие 67,01 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 60,67 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 4,5% и завершила день на отметке 60,43 доллара за баррель.

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Эксперты отмечают, что компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

По мнению аналитиков Oanda, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок также будет получать поддержку от сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном.

При этом товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей Сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд. 

Ранее мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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