Нефть вернулась к обвалу: что происходит с ценами

Нефть дешевеет на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения и вызовет новый обвал цен на фьючерсы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 по киевскому времени составила 23,86 доллара за баррель, что на 3,83% (0,95 доллара) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 11,22% (1,9 доллара – до 15,04 доллара за баррель. В ходе торгов снижение WTI достигало сегодня 10% после четырех дней роста.

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Между тем Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщил Bloomberg. О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия. В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн. Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

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Объем нефти, которая находится на танкерах в море, вырос с 1 марта на 76% – до 153 млн баррелей, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler. Это соответствует объему добычи нефти в мире за 1,5 дня.

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