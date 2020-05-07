Нефть вернулась к падению цен, но появился оптимизм

Данные о запасах сырья в США оказались лучше, чем прогнозировали аналитики

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов 7 мая, но аналитики уже ждут частичного восстановления рынка черного золота на фоне сокращения добычи.

Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по киевскому времени составила 29,24 доллара за баррель, что на 0,48 доллара (1,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упал в цене на 0,29 доллара (1,21%) – до 23,70 доллара за баррель.

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По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. При этом аналитики S&P Global Platts ждали большего увеличения запасов нефти – на 7,1 млн баррелей.

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"Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до 38-39 долларов за баррель к концу года", – говорят эксперты Commonwealth Bank of Australia.

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Между тем они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с.

При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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