Нефть вернулась к росту цен: названа причина

Цены на нефть идут вверх 24 марта после очередных беспрецедентных мер Федерального резерва (ФРС) США, которые улучшили настроения инвесторов на мировом рынке.

Так, к 9:10 по киевскому времени фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 4,18% к уровню закрытия и торговались у 28,16 доллара за баррель. В понедельник, 23 марта, Brent сначала быстро дешевела, затем пошла вверх и в итоге подорожала на 0,2%, до 27,03 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI 24 марта поднялись в Нью-Йорке на 5,18% – до 24,57 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 3,2% – до 23,36 доллара за баррель.

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"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, – объяснил CNBC аналитик Oanda Эдвард Мойя. – Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".

Напомним, кроме того, сенаторы-демократы повторно заблокировали вынесение на голосование законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США объемом 2 трлн долларов, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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