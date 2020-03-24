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Нефть вернулась к росту цен: названа причина

24 марта, 09:22

Ксения Капустинская

Новости из США поддержали рынок черного золота

Цены на нефть идут вверх 24 марта после очередных беспрецедентных мер Федерального резерва (ФРС) США, которые улучшили настроения инвесторов на мировом рынке.

Так, к 9:10 по киевскому времени фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 4,18% к уровню закрытия и торговались у 28,16 доллара за баррель. В понедельник, 23 марта, Brent сначала быстро дешевела, затем пошла вверх и в итоге подорожала на 0,2%, до 27,03 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI 24 марта поднялись в Нью-Йорке на 5,18% – до 24,57 доллара за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 3,2% – до 23,36 доллара за баррель.

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"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, – объяснил CNBC аналитик Oanda Эдвард Мойя. – Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".

Напомним, кроме того, сенаторы-демократы повторно заблокировали вынесение на голосование законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США объемом 2 трлн долларов, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть цена на нефть Brent WTI фьючерсы мировой кризис

Источники: Сегодня , Интерфакс

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