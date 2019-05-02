Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Нефть vs. политика: глава ОПЕК призвал коллег "оставлять паспорта дома"

2 мая, 14:54

Баркиндо напомнил, что Иран является одним из создателей картеля

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал представителей стран-участниц картеля "оставлять паспорта дома" перед входом в организацию. Так он прокомментировал ситуацию вокруг решения США по нефтяным санкциям против Ирана.

"ОПЕК пытается деполитизировать нефть. Я сказал моим коллегам в ОПЕК, что они должны оставлять свои паспорта дома, когда идут в организацию", – заявил Баркиндо "на полях" нефтяной конференции в Тегеране, передает иранское агентство Shana.

"Я надеюсь и молюсь, что для иранского народа ситуация станет полегче", – сказал он.

Баркиндо напомнил, что Иран является одним из создателей ОПЕК и сотрудничает с организацией свыше 60 лет.

"Я являюсь 28-м генеральным секретарем ОПЕК, а первым был представитель Ирана", - сказал Баркиндо, отметив, что нынешний министр нефти и газа Ирана Бижан Зангане поддерживает организацию и сыграл существенную роль в налаживании сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Иран в течение года пытается призвать ОПЕК вынести на повестку заседания организации введение нефтяных санкций США в отношении Ирана, чтобы после их снятия без каких-либо ограничений со стороны ОПЕК нарастить добычу, однако в ответ получает заявления, что ОПЕК не является политической организацией.

Иран также обвинял министерский мониторинговый комитет за исполнением договоренностей ОПЕК+ в том, что он в нарушение своего мандата распределяет квоты повышения нефтедобычи после того, как в мае 2017 года США возобновили санкции против Ирана, что привело к падению нефтедобычи в стране.

В конце 2018 года Катар покинул ОПЕК, признав, что частично это произошло и по политическим причинам - "ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени".

Неформальным лидером ОПЕК сейчас является Саудовская Аравия, доля которой в общем объеме добычи ОПЕК сама высокая и занимает около трети.

Напомним, США со 2 мая 2019 года приняли решение отказаться от ослабления санкций в отношении Ирана, введенного полгода назад, предварительно заручившись поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении необходимого объема поставок нефти на рынок в случае ухода с него иранской нефти.

До июля 2019 года страны ОПЕК связаны обязательствами с рядом стран не-ОПЕК, в том числе с Россией, по ограничению нефтедобычи.

При этом цены на нефть снижаются, несмотря на проблемы с Ираном. На рынок надавили данные о запасах топлива в США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, политика, Иран, США, ОПЕК, санкции, цены на нефть

Вы сейчас просматриваете новость " Нефть vs. политика: глава ОПЕК призвал коллег "оставлять паспорта дома"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Способ давления или неосторожность: почему Россия пустила по "Дружбе" грязную нефть

Сегодня, 14:45

В поиске причины нефтяного скандала с РФ эксперты разделились во мнениях

Иран угрожает блокировать поставки нефти из Персидского залива – СМИ

29 апреля, 00:04

Иран также угрожает выйти из ядерного соглашения 2015 года

В России открыли дело из-за грязной нефти

26 апреля, 18:22

В офисах частных организаций в Самаре идут следственные действия

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций

22 апреля, 17:04

Помпео назвал главную цель ограничений, которые вводятся против Тегерана

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

"Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как живым остаться"

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Транзит российского газа через Украину: РФ сделает себе хуже

«От Львова до Симферополя»: Жириновский об оккупации Украины

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Куркума спасет больные суставы