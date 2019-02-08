Нефть завершает неделю падением цен: названы причины

На стоимость черного золота повлияло несколько факторов

Фото: Pixabay

Нефть завершает неделю падением цен: названы причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg 2019-02-08T14:59:01+02:00 Экономика На стоимость черного золота повлияло несколько факторов

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, 8 февраля.

Однако неделю котировки завершают в минусе – с начала недели Brent подешевела на 1,4%, WTI – на 5,1%. Ранее на этой неделе по ценам на нефть ударили новости из США о запасах нефти и топлива.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 по киевскому времени подорожали до 61,91 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени до 52,48 доллара за баррель.

Причиной падения цен на нефть стали опасения инвесторов о замедлении роста глобальной экономики. Накануне Европейская комиссия и Банк Англии ухудшили прогнозы роста экономики еврозоны и Великобритании соответственно. Британский ЦБ теперь ожидает подъема ВВП страны на 1,7% в текущем году вместо ожидавшихся ранее 1,2%. Еврокомиссия снизила оценку роста экономики валютного блока до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%.

Кроме того, участники нефтяного рынка негативно восприняли новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США. Это повышает вероятность того, что стороны не смогут прийти к соглашению в установленный срок, и пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов будут увеличены с текущих 10% до 25%.

Впрочем, рынок поддерживает информация о том, что в мире рекордно сократилась добыча нефти. По итогам января страны ОПЕК сократили производство нефти на 890 тыс. баррелей в сутки – рекордную с января 2016 года величину.

Напомним, в конце 2018 года страны ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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