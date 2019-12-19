Опасная нефть из "Дружбы": западные СМИ рассказали о запрещенном химикате

Фото: "Транснефть"

Западные СМИ выяснили, что нефть из нефтепровода "Дружба" была на 85% загрязнена тетрахлоридом углерода – озоноразрушающим веществом, производство которого регулируется Монреальским протоколом. Это подтвердили результаты трех экспертиз.

Тетрахлорид углерода – токсичное озоноразрушающее вещество, которое ранее использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Его производство сильно ограничили после вступления в силу в 1989 году в соответствии с Монреальским протоколом, который регулирует обращение вредных химикатов. В соответствии с протоколом правительства стран, ратифицировавших документ, несут ответственность за контроль над производством определенных химических веществ.

По данным СМИ, анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и "Транснефти", оператора трубопровода. Они показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода.

Еще два теста, проведенные нефтеперерабатывающим заводом из ЕС и международной нефтекомпанией, показали почти идентичные полученным в Москве результаты. Как и почему ядовитый химикат попал в трубопровод, журналистам выяснить не удалось.

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СМИ опросили специалистов из нефтяной промышленности и узнали, что присутствие в сырье тетрахлорида углерода может свидетельствовать о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами.

Минэнерго РФ объяснило приостановку поставок по нефтепроводу тем, что в сырье обнаружили этилендихлорид – это органическое соединение, используемое для очистки нефтяных скважин. Его распространение не регулируется.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие российские регионы в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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В апреле Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу.

В сырье были обнаружены хлорорганические соединения, концентрация которых превышала норму в десятки раз. Из-за загрязнения были приостановлены поставки в Белоруссию, на Украину, в Польшу и Германию.

Ситуация с поставками в Беларусь загрязненной нефти из России привела к сокращению экспорта продукциипредприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов.

После этого пострадавшие от недопоставок нефти компании потребовали у "Транснефти" компенсации. Компания зарезервировала на выплаты 23 млрд руб.

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