Нефтяной кризис: как будет меняться курс доллара

Эксперты рассказали о влиянии цен на нефть на курс валют

Падение цен на нефть рекордно обрушило крупнейшие мировые рынки. Черное золото подешевело более чем на 20%. "Сегодня" узнавали – как нефтяной кризис повлияет на стоимость украинского топлива и продуктов.

Обвалили мировой рынок – коронавирус и Россия. Из-за эпидемии горючее дешевеет уже давно. Москва отказалась сократить добычу, как того хотели крупнейшие экспортеры сырья. В ответ Саудовская Аравия значительно снизила цену своей нефти.

"Мы наблюдаем виртуальную торговую войну. Топливнуювойну, которая идет между Саудовской Аравией и Россией. А в конечном итоге проиграть можем мы все", -говорит трейдер Питер Тучман.

Среагировала на нефтяные перипетии украинская гривна. Доллар подорожал. Обесценивание отечественной валюты экономисты называют побочной реакцией на рекордный обвал рубля.

"Психологический фактор от обвала цен на нефть и обвала российского рубля по отношению к гривне закончится в ближайшие дни. И уже связи с девальвацией гривны и девальвацией рубля не будет", – считает экономист Андрей Новак.

В Нацбанке подтвердили: падение гривны -кратковременное. Чтобы поддержать национальную валюту, продали банкам 250 млн. долларов. Ускорить обесценивание гривны может разве что паника.

"Здесь мы толкаем себя на разгон паники, это не очень хорошо. Но сейчас наверняка не время диверсифицировать свои средства и лучше сейчас быть в долларе. Гривна в ближайшее время будет находиться под бешеным давлением. Курс гривны будет также зависеть от сотрудничества с Международным валютным фондом", – говорит финансист Сергей Фурса.

Как рекордное удешевление нефти скажется на стоимости горючего и газа, можно будет говорить только через неделю-две, добавляют эксперты. Потому что из-за распространение коронавируса – первопричины фондового обвала – ситуацию спрогнозировать трудно.

"С одной стороны есть фактор снижения цен нефти. Мы видим, что это ведет к снижению цен. Но есть другая сторона – увеличение курса валют. Это может привести к увеличению курса доллара и, соответственно, удорожанию импортных товаров, таких, как нефтепродукты. Поэтому надо смотреть, подождать, какая будет реакция рынка", – говорит эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн.

Значительно более серьезным вызовом для украинской экономики может стать не нефтяной обвал, а приостановление сотрудничества с МВФ и уход инвесторов, отмечают эксперты.

"Невыполнения условий сотрудничества, невыполнение программы реформ, откат реформ – вот это может ударить по нашему сотрудничеству", – объясняет финансист Сергей Фурса.

Последствия скажутся и на курсе валют, и на стоимости продуктов и товаров. Но это состоится в случае наихудшего сценария, которого пока экономисты не прогнозируют.

Ранее "Сегодня" писали, что в Fitch дали прогноз, когда МВФ одобрит новую программу для Украины.

Также мы писали о том, какие тренды стоит ожидать на наступившей неделе на рынке топлива. Об этом сайту "Сегодня" рассказали наши эксперты – директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Все подробности в спецтеме Цены на нефть и обвал рынков

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