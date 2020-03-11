Нефтяной кризис: какие негативные последствия ощутят потребители

Потребители могут выиграть от ценовой войны на нефтяном рынке, спровоцированной Россией, однако только в очень короткой перспективе. Негативные последствия дестабилизации рынка энергоресурсов отразятся и на кошельках обывателей, причем довольно быстро. Об этом идет речь в статье "Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут Украине".

Первый рабочий день после собрания ОПЕК+, 9 марта, стал "черным понедельником" и для нефтедобытчиков, и для фондовых рынков во всем мире. Нефть марки WTI торговалась в среднем по 29 долларов за баррель. Нефть марки Brent упала в цене с 45,5 до 31,3 доллара за баррель. Так дешево нефть не стоила на рынках почти 30 лет.

Во вторник, цены на нефть немного подросли, а рынки успокоились. Так, цена на нефть марки WTI поднялась выше отметки в 33 доллара, цена Brent подросла почти до 37 долларов.

Однако эксперты опасаются, что в следующем квартале мир может увидеть, вероятно, самые низкие цены на нефть за последние 20 лет.

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Как следствие – будут снижаться цены на нефтепродукты, а те, в свою очередь, потянут за собой цены и на другую продукцию. Ведь "топливная составляющая" есть в ценах практически на каждый товар и услугу.

Первое впечатление от ценовой войны будет позитивным. Так обычно бывает: потребителей явно порадуют низкие цены на многие товары. Но "ценовые войны" тем и опасны, что их настоящий эффект проявляется не сразу, а спустя некоторое время. И этот эффект вовсе не позитивный. Он может проявиться в замедлении развития всей мировой экономики, в ее стагнации и даже рецессии.

В тренде В Украине притормозил рост цен: что подорожало и подешевело

Эксперты предупреждают: негативный эффект от происходящего на рынке нефти и нефтепродуктов может затронуть и другие рынки.

"Падение на рынке нефти потянет за собой падение цен не только на энергоносители, другие нефтепродукты, продукцию химической промышленности. Оно потянет за собой также цены на финансовые инструменты в развивающихся странах, таких, как Россия, Бразилия, Южная Африка и др. Эти страны являются добытчиками природных ресурсов. И когда цены на природные ресурсы падают, это приводит к плохим последствиям на рынках. Например, мы уже видим, что рубль в России упал на 20% – с 61 руб. за доллар до 75 руб. Такое же заметно и в Казахстане", – говорит экономический эксперт, президент компании FINTELECT Эдвард Дубинский.

Насколько продолжительным и серьезным будет падение на рынках – эксперт пока затрудняется сказать. Однако реакция, которая наблюдалась на рынках в понедельник, – не "разовая акция", уверен специалист.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что тревожные новости об эпидемии коронавируса COVID-19 оказали серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Чтобы нейтрализовать вредные последствия эпидемии, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на углеводородов еще и в США.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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