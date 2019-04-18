"Нефтяной" запрет России: грозит ли украинцам дефицит бензина

Эксперты объяснили, как происходит международного распределение нефтепродуктов

Фото: А. Яремчук.

Запрет на экспорт нефти из России в Украину является внутренним вопросом РФ и вряд ли отразится на жизни украинцев. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук.

По его словам, нефть и нефтепродукты из РФ все равно могут попасть в Украину через другие страны. А потому дефицит бензина нашей стране не грозит.

"Нефть и нефтепродукты – это сырьевые товары. Они не имеют национальности. Для меня это отражение внутрироссийских разборок, где будет попытка монополизировать поставки нефтепродуктов в Украину. Нефть и нефтепродукты можно поставить в Украину через Польшу. Каким образом они будут это контролировать, кто является собственником той или иной нефти? На Украине это никак не отразится. Не стоит ожидать дефицита", – считает Кушнирук.

С ним соглашается и управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний. Он также добавляет, что, кроме российской нефти, Украина может использовать другие источники этого ресурса.

"Я не думаю, что это как-то угрожает. Учитывая коррумпированность России, контрабанду и другие явления. Например, в Беларуси может найтись нефть, которая будет попадать на наши перерабатывающие заводы. Или же она будет продаваться через другие страны. Я не думаю, что это как-то существенно повлияет на нас. Найдутся другие источники, мир большой", – поясняет Загородний.

При этом он считает, что российская нефть в Украине будет продаваться с наценкой – из-за транспортировки через другие страны.

Как добавляет эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, нефтепродукты из РФ, скорее всего будут попадать в Украине именно через Беларусь.

"Скорее всего, [замещение российских нефтепродуктов] пойдет через Белоруссию. Переработки российской нефти у нас как таковой нет, а вот [российские] нефтепродукты составляют 40% дизеля. Думаю, Белоруссия сможет покрыть недостающие объемы за счет собственного топлива из российской нефти или реэкспорта российских", — цитирует аналитика ТАСС.

Напомним, кроме ограничений на экспорт своих товаров, Россия расширила запрет на ввоз некоторых товаров из Украины. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.

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