Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Нефтяной" запрет России: грозит ли украинцам дефицит бензина

Сегодня, 14:52

Эксперты объяснили, как происходит международного распределение нефтепродуктов

Фото: А. Яремчук
Фото: А. Яремчук.

Запрет на экспорт нефти из России в Украину является внутренним вопросом РФ и вряд ли отразится на жизни украинцев. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук.

По его словам, нефть и нефтепродукты из РФ все равно могут попасть в Украину через другие страны. А потому дефицит бензина нашей стране не грозит.

"Нефть и нефтепродукты – это сырьевые товары. Они не имеют национальности. Для меня это отражение внутрироссийских разборок, где будет попытка монополизировать поставки нефтепродуктов в Украину. Нефть и нефтепродукты можно поставить в Украину через Польшу. Каким образом они будут это контролировать, кто является собственником той или иной нефти? На Украине это никак не отразится. Не стоит ожидать дефицита", – считает Кушнирук.

С ним соглашается и управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний. Он также добавляет, что, кроме российской нефти, Украина может использовать другие источники этого ресурса.

"Я не думаю, что это как-то угрожает. Учитывая коррумпированность России, контрабанду и другие явления. Например, в Беларуси может найтись нефть, которая будет попадать на наши перерабатывающие заводы. Или же она будет продаваться через другие страны. Я не думаю, что это как-то существенно повлияет на нас. Найдутся другие источники, мир большой", – поясняет Загородний.

При этом он считает, что российская нефть в Украине будет продаваться с наценкой – из-за транспортировки через другие страны.

Как добавляет эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, нефтепродукты из РФ, скорее всего будут попадать в Украине именно через Беларусь.

"Скорее всего, [замещение российских нефтепродуктов] пойдет через Белоруссию. Переработки российской нефти у нас как таковой нет, а вот [российские] нефтепродукты составляют 40% дизеля. Думаю, Белоруссия сможет покрыть недостающие объемы за счет собственного топлива из российской нефти или реэкспорта российских", — цитирует аналитика ТАСС.

Напомним, кроме ограничений на экспорт своих товаров, Россия расширила запрет на ввоз некоторых товаров из Украины. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие меры – ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, бензин, нефтепродукты, экспорт нефти

Вы сейчас просматриваете новость " "Нефтяной" запрет России: грозит ли украинцам дефицит бензина". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топливный коллапс в Португалии: бензоколонки опустели

Сегодня, 14:16

Водители бензовозов объявили забастовку и отказались поставлять бензин на заправки

Нефть вяло дешевеет на фоне новостей из США

Сегодня, 09:19

Стоимость барреля Brent опускалась ниже 70 долларов

Какими будут цены на нефть в 2019 году: МВФ обновил прогноз

11 апреля, 11:25

С начала года предложение черного золота снижается

Бензин дорожает: каких цен на АЗС ждать украинским водителям

2 апреля, 08:31

Стоимость автомобильного топлива будет расти, предупреждают специалисты

О чем жалеют разведенные женщины

Назван самый полезный суп

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

Первые версии причин возгорания в Соборе Парижской Богоматерии

Названо самое опасное упражнение для пресса

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Люксовые футболки от 30 грн. Дешевле не найти

Самые актуальные образы для городских модниц

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

В Украине готовят "Кровную месть"

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»