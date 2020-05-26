В Украине негосударственные пенсионные фонды выплатили сотни миллионов гривен

В Украине есть пенсионеры, которые получают деньги не только от государства

Украинцы, которым государство выплачивает ежемесячные пенсии, получили от негосударственных пенсионных фондов за время их деятельности выплаты на сумму более 700 млн гривен. Такие данные обнародовала замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала "Украина 24".

Она напомнила, что третий уровень пенсионной системы – добровольное накопительное пенсионное обеспечение – действует в Украине с 2005 года. Именно с тех пор и работают негосударственные пенсионные фонды, причем в стране насчитывается 60 таких учреждений. В них участвует около 1 млн человек.

"Они уже накопили около 3 млрд гривен. А пенсионные фонды выплатили пенсии более чем на 700 млн гривен", – отметила Сальникова.

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По ее словам, третий уровень пенсионной системы может эффективно работать, но для этого надо усилить государственный надзор, увеличить прозрачность работы и установить дополнительные требования к негосударственным фондам.

Сальникова сказала, что в Украине в 2003 году была проведена пенсионная реформа, однако она не была завершена.

"Было принято два закона, которые предусматривали, что у нас будет три уровня пенсионной системы. Первый останется солидарный, он должен обеспечивать базовую потребность. Дальше будет накопительный уровень, когда каждый человек в течение своей трудовой жизни платит на свой счет какие-то определенные отчисления. Эти средства работают в экономике, зарабатывают инвестиционный доход и тем самым помогают государству развивать экономику и потом из этих собственных накоплений человек получает вторую пенсию. Это то, что пока не работает", – сообщила чиновник.

По ее информации, внедрение второго уровня планировали провести в 2007 году, были и иные попытки. Однако каждый раз находились причины для переноса сроков.

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"Не то время... Надо сбалансировать солидарную систему... Были такие аргументы. Но фактически не хватало политической воли, потому что это система для молодых, ею воспользуются люди, у которых есть еще возможность накопить. А это не самый активный электорат, молодежь не ходит голосовать", – объяснила Сальникова.

Напомним, правительство разработало идею реформирования накопительного уровня пенсионной системы. "Для нас это неизбежность – создавать пенсионную систему с накопительными фондами. Демографическая ситуация в Украине выглядит как "ромб". Сегодня мало детей, относительно много населения производительного возраста, и есть пенсионеры. Через 15 лет часть людей производительного возраста станут пенсионерами, а и без того малое количество детей перейдет в производительный возраст, и мы получим пропорцию двое к одному", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Минсоцполитики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

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