Нехватка времени или "жирный ноль": экономисты оценили премьерство Гончарука

Сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ теперь рассмотрит президент Владимир Зеленский и решит, выносить ли вопрос освобождения Гончарука от должности на голосование в Верховной Раде.
При этом Гончарук не преминул перечислить главные достижения своего Кабмина – по большей части, экономической направленности. Сайт "Сегодня" попросил экономистов оценить деятельность Гончарука как главы правительства.
Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов
Алексей Кущ
Экономический эксперт
Я оцениваю его работу крайне негативно. На днях Гончарук в одном из выступлений в числе своих позитивных достижений правительства назвал высокие валютные резервы Нацбанка, низкую инфляцию и крепкий курс гривни. Ни к одному из этих достижений правительство не имеет никакого отношения. Потому что инфляция – это прерогатива Нацбанка, так же, как и курс. Резервы формирует тоже регулятор. А если говорить о зоне ответственности премьера, то самый красноречивый факт – то, что в Украине два квартала подряд падает промышленное производство. По всем показателям это является признаком промышленной рецессии. <...> Промышленная рецессия на фоне дефляционной ловушки – это самое опасное состояние экономики, которое только можно представить. Плюс, если во втором и третьем квартале 2019 года ВВП рост на 4-4,5%, то, по разным оценкам, в четвертом квартале 2019 года он вырастет только процента на 2. То есть мы видим замедление темпов роста ВВП в два раза. Плюс дыра в бюджете в 50 млрд грн и индекс реальной заработной платы в октябре-ноябре начал снижаться. Вот по всем этим показателям можно поставить правительству даже не двойку, а жирный ноль. <...> Те направления, которые правительство и его советники называют в качестве таких, что могут обеспечить прирост ВВП на 5% в год, – фискализация предпринимательства, детенизация, таможня и т.д. – это все фискальные точки роста экономики. А фискальные точки роста могут быть только в развитой стране с сильными институциями. У такой страны, как Украина, которая находится на сложном этапе экономических реформ, не может быть фискальных источников роста. Должны быть инвестиционные источники роста. <...> Если мы не можем обеспечить инвесторам защиту их собственности, инвестиций в масштабах всей страны (потому что мы еще очень долго будем создавать эффективную судебную и налоговую системы), нужно создавать кластерные точки роста.
Напомним, ранее была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике". Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном:
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Тарас Козак
Финансист, президент инвестиционной группы "Универ"
Я оцениваю работу Алексея Гончарука в должности премьер-министра, скорее, позитивно. Потому что это действительно технократическое правительство. <...> И это первый позитивный момент. Второй позитив, я считаю, что тот скандал, который сейчас возник – нарезка этих пленок, якобы неуважение к президенту – если это самый большой компромат на правительство, то это чудесно. Потому что на все предыдущие правительства были просто тонны компромата. Что касается фразы о "профане" – Гончарук признался, что не является макроэкономистом и не готов комментировать какие-то экономические теории. И это понятно. Для этого надо учиться на экономиста, работать экономистом. Людей, которые разбираются в макроэкономике, не было и среди предыдущих премьеров. Хотя, может, я кого-то и забыл. Но требования к премьеру значительно больше, чем просто быть макроэкономистом. Здесь нужно и понимание системы, и многое другое. И я думаю, что у Гончарука была большая часть качеств, необходимых премьеру. Другое дело, как они реализовали возможности, которые у них были. С реализацией у них действительно не очень густо. Огромных прорывов у нас нет, хотя надежды такие были. Более того, никаких важных законов принято не было. Закон о рынке земли и сопутствующие не приняты. Но это правительство запустило приватизацию, дерегуляцию. Они ввели более-менее откровенный разговор с обществом. Поэтому я считаю, что это не худшее правительство в истории Украины. Потенциально даже самое сильное правительство. Но значительную часть возможностей оно не реализовало. Возможно, не хватило времени. Возможно – политического влияния.