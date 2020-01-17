Нехватка времени или "жирный ноль": экономисты оценили премьерство Гончарука

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

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Сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ теперь рассмотрит президент Владимир Зеленский и решит, выносить ли вопрос освобождения Гончарука от должности на голосование в Верховной Раде.

При этом Гончарук не преминул перечислить главные достижения своего Кабмина – по большей части, экономической направленности. Сайт "Сегодня" попросил экономистов оценить деятельность Гончарука как главы правительства.

Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов

Напомним, ранее была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике". Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном:

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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