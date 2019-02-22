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Некоторых украинцев ждет особое повышение пенсий

Сегодня, 12:48

В Кабмине придумывают, как помочь людям, которым мало платили во времена СССР

Фото: Pixabay
Некоторых украинцев ждет особое повышение пенсий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/191/fc1/5c4191fc1a0db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/191/fc1/5c4191fc1a0db.jpg Экономика В Кабмине придумывают, как помочь людям, которым мало платили во времена СССР

Будущие повышения пенсий в Украине будут направлены на тех, кто получал низкую зарплату во времена СССР. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "112 Украина".

"Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше, чем это предусмотрено законом. По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", – отметил Рева.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).  Помимо этого, минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

  • с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;
  • с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Также пересчитают все пенсии уже с 1 марта, когда будет окончательно подсчитана инфляция и рост средней зарплаты за 2018 г.

Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.

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Тег пенсии, пенсия, Украина, Рева, повышение пенсий

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