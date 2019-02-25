Некоторым пенсионерам в Украине выплатят по 2400 гривен

Средства являются компенсацией за отсутствие повышения в 2015-2016 годах

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Некоторым пенсионерам в Украине выплатят по 2400 гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg 2019-02-25T11:12:00+02:00 Экономика Средства являются компенсацией за отсутствие повышения в 2015-2016 годах

Украинцам, которые получают минимальную пенсию, выплатят компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

По словам Порошенко, компенсация составит 2410 гривен и будет выплачена в марте-апреле 2019 года. Компенсацию получат только те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется небольшая сумма.

"В 2015-2016 годах... было принято решение, что возможности для индексации пенсий нет… Сегодня мы нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам – в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии, – индексацию 2015-2016 годов. Мы вышли на цифру 2410 грн", - заявил Порошенко.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Также пересчитают все пенсии с 1 марта. Повышение будет учитывать инфляцию.

Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Некоторым пенсионерам в Украине выплатят по 2400 гривен". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.