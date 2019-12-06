Немецкие бизнесмены озвучили Путину свою позицию по транзиту газа через Украину

Важно сохранить транзит через Украину для того, чтобы поставлять надежно и долгосрочно российский газ в Европу.

Встреча Путина с немецким бизнесом. Фото: REUTERS/AP

Немецкий бизнес убежден, что транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявила заместитель главы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который также сделал заявление по газовым переговорам с Украиной.

"До конца года должны быть созданы предпосылки для транзита газа из России через Украину, время заканчивается. Эти переговоры должны быть использованы для того, чтобы достичь доверия и найти компромисс для всех стран", – сказала она.

"Мы убеждены, что важно сохранить транзит через Украину для того, чтобы поставлять надежно и долгосрочно российский газ в Европу. Также мы уверены, что проект "Северный поток-2" должен стать большим успехом. Нам нужно и то, и другое – нужны два маршрута, потому что спрос на газ растет, а доставка через трубу – лучший способ доставки", - сказала замглавы правления Восточного комитета германской экономик.

Ранее Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

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При этом президент России выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу.

Напомним, что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам о транзите газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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