Немецкие экологи объявили войну "Северному потоку – 2"

Немецкие экологи собираются добиться отмены разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Германии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в этом году.

Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Тем самым экологи пытаются предотвратить запланированное на май начало строительных работ.

"Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды", – объяснил эколог Ким Детлофф.

В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала. Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных.

При этом в компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.