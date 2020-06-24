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Немецкий автогигант готовится к сокращениям из-за коронавируса

24 июня, 08:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания также прекратила работу над масштабным проектом

Немецкий автопроизводитель BMW сократит 6 тысяч рабочих мест из-за негативных последствий пандемии коронавируса, а также приостанавливает сотрудничество с Mercedes-Benz по разработке технологий для самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба BMW.

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В BMW в настоящее время работает около 126 тыс. человек по всему миру. Однако практически все 6 тысяч сокращенных рабочих мест придутся на Германию.

В рамках нового кадрового плана BMW, помимо увольнений, будет предлагать сотрудникам возможность более раннего выхода на пенсию. Также компания не будет продлевать временные контракты или заполнять открытые вакансии.

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Напомним, продажи авто по всему миру упали, а крупнейшие производители біли вынуждены приостанавливать работу из-за карантинов.

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В Германии в мае реализация новых машин рухнула на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в том числе вдвое снизились продажи Volkswagen, BMW и Daimler. В целом в Евросоюзе регистрация новых автомобилей упала на 52% в прошлом месяце после спада более чем на 78% в апреле. В Украине также резко просел спрос на новые автомобили – в мае рынок упал на 15%, а количество регистраций новых машин составило 6 тысяч.

Напомним, хотя карантин в нашей стране ослаблен, коронавирус по-прежнему существует и может передаваться, например, через ручки дверей автомобиля. Как правильно продезинфицировать личный транспорт, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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авто кризис увольнение сокращение Mercedes-Benz BMW коронавирус Daimler

Источники: Сегодня , Интерфакс

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