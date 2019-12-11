Немецкий бизнес выступил в защиту "Северного потока – 2": в посольстве Украины отреагировали

Организация немецких лоббистов заговорила о влиянии санкций США на "нормандские переговоры"

Фото: nord-stream2.com

Председатель Восточного комитета немецкой экономики – организации немецких бизнес-лоббистов в Восточной Европе и постсоветских странах – Оливер Гермес заявил, что санкции США против проекта "Северный поток – 2" якобы ставят под угрозу мирные усилия "Нормандской четверки". Об этом сообщило немецкое издание FAZ.

"Если эти санкции вступят в силу, это будет ударом по суверенитету Европейского Союза и станет фатальным сигналом для мирных усилий Парижа", – сказал Гермес.

На это заявление уже отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Неправда. Санкции США против Nord Stream 2 не ставят под угрозу мирный процесс. Наоборот, они помогут обеспечить подписание нового, справедливого, долгосрочного транзитного соглашения до 31 декабря. Германия также выигрывает от этого", – написал Мельник на официальной странице в Twitter.

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Напомним, ранее Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против российских проектов газопроводов в обход Украины – "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Кроме того, немецкие СМИ выяснили некоторые детали возможных американских санкций – они могут коснуться различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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