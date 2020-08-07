Немецкий город нервничает из-за угроз США разорить его за помощь "Северному потоку – 2"

После того, как три американских сенатора пригрозили санкциями порту Мукран за помощь в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2", власти города Засниц на немецком острове Рюген, где расположен порт, осудили угрозы США, сообщает ТАСС.

Реклама

"Как бургомистр города Засниц я самым решительным образом осуждаю эти угрозы, которые к нам поступают со стороны США", — сказал бургомистр Франк Крахт.

По его словам, письмо сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона с угрозами в адрес компании Faehrhafen Sassnitz (на 90% принадлежит городу Засниц), выступающей оператором Мукрана, "отражает наглость" американских политиков, которые считают, что они вправе вмешиваться в энергетическую политику и суверенитет Германии.

"И я считаю, что такое вмешательство вряд ли дозволено с юридической точки зрения", — отметил градоначальник. Однако он добавил, что ожидает от Берлина ясной линии, и что жителям региона будет разъяснено, чего ожидать.

Напомним, порт Мукран служит логистической базой "Северного потока – 2", там хранятся трубы для строительства трубопровода и стоит судно "Академик Черский", способное завершить проект.

В тренде С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет

Реклама

По мнению сенаторов, Faehrhafen Sassnitz сознательно помогает проекту – поставляет провизию на российское судно. В их письме говорится, что если предприятие продолжит участвовать в проекте, его ждет "финансовое уничтожение".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама