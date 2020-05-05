Ненужные овощи: почему украинские продукты гниют на свалках

Сухая осень, аномально теплая зима и весна без дождей... Аграрии и до карантина хватались за голову, а теперь совсем в отчаянии и ждут беспрецедентного снижения урожая. Агрохолдинги еще как-то выживают, а вот маленькие фермерские хозяйства остались один на один с тем, что удалось вырастить вопреки погодным капризам.

Рынки, на которых, по оценкам специалистов, сбывали до 80% украинских овощей, долго были закрыты. Но супермаркетам отечественная капуста и редис не нравятся. Мол, не соответствуют стандартам. Фермеры сначала выбрасывали на свалки все, что вырастили, но перед майскими праздниками нервы сдали, и по стране прокатились протесты. В Херсонской области, например, аграрии перекрыли трассу. Говорят, что из-за карантина им негде продавать овощи, и урожай просто гниет на складах.

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Пандемия коронавируса, действительно кардинально изменила, а иногда и разрушила логистические цепи. Привезти продукцию потребителю стало значительно труднее. И основные точки сбыта украинских овощей с марта закрыты.

"Если мы говорим о торговых сетях, то они не закупают отдельно у каждого фермера, торговая сеть работает с соответствующими гарантированными объемами продукции соответствующего качества соответствующих стандартов. <...> Это происходит не только в Украине, это происходит в Европе, в США, в Британии. Практически на всех рынках идет падение потребления свежих овощей", – объясняет экс-замминистра развития экономики Инна Метелева.

То есть мало того, что овощи негде продавать, так на них еще и упал спрос, а производить меньше не стали.

"Есть избыток, который связан с тем, что закрыты рестораны, заведения питания, которые также принимали эти овощи в работу", – говорит Метелева.

При этом в профильном министерстве спокойно реагируют на сложившуюся ситуацию.

"Эта проблема всегда существовала и будет долго существовать до тех пор, пока рынок будет наиболее эффективным местом реализации. То есть это не вопрос проблемы государственного характера, которая связана с пандемией, это вопрос отношений между производителями и сетями", – констатирует замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Именно на объединении усилий между производителями сельхозпродукции и торговыми точками акцентируют внимание и в экспертной среде. Опыт европейских стран показывает: коронавирусная пандемия почти полностью перевела торговлю в онлайн, а потому сельхозпроизводителям нужно объединяться для решения проблем – строить или настраивать сортировочные станции, упаковку, сертификацию и коммуникацию с торговыми сетями, говорят специалисты.

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Но украинским фермерам проще протестировать, чем находить альтернативные рынки сбыта. На неделе под Кабмином сельхозпроизводители требовали как можно более быстрого открытия рынков. И похоже, своего добились. С первого мая во многих городах Украины при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических условий открылись привычные многим базары.

"Вероятно, в связи с тем, что открылись рынки, цены немного пойдут вверх. Потому что уже этот момент увеличения точек сбыта состоялся, и какие-то логистические связи восстанавливаются", – считает обозреватель агарного рынка Лариса Гук.

"Рынки открываются, но к ним нужно доехать. И вопрос в том, есть ли смысл человеку, когда есть возле дома магазин, каким-то образом брать такси или другой транспорт и пытаться добраться до рынка", – добавляет Инна Метелева.

Впрочем журналисты "Сегодня" в Чернигове исследовали ассортимент на рынке и в супермаркете. И, как оказалось, на базаре больше импортных овощей, а в магазине можно найти и отечественные. То есть, было бы желание, а доставить украинскую продукцию в супермаркет все же можно.

Да и даже поддерживать отечественного фермера тоже возможно. К примеру, тот же самый Китай, откуда и началась всемирная эпидемия, активно поддерживал местных фермеров.

"У агропроизводителей Китая также возникла проблема со сбытом продукции. И государство, общественные деятели, звезды, они начали выходить в публичную плоскость и говорить о том, что нужно покупать у национального фермера. Только за первую неделю на 40% увеличились продажи аграрной продукции онлайн", – рассказывает Метелева.

Чего нам ждать дальше? Бесснежная зима, прогноз засухи и мировая эпидемия коронавируса? Будет ли что есть?

Все прогнозы по урожаях говорят, что кризиса какого-то для Украины нет. Мы вряд ли выйдем на рекордные показатели, такие, как были в прошлые годы по урожаям, но все равно прогноз базируется на показателе выше среднего за последние пять лет", – считает министр Качка.

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Напомним, по подсчетам аналитиков, производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

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