Необходимо провести андбандлинг "Укрзализныци" – Козак

На базе "Укрзализныци" необходимо создать несколько компаний, которые будут заниматься отдельными направлениями деятельности. Об этом заявил народный депутат Тарас Козак, пишет "Главком".

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"Укрзализныця" будто отдельная компания. Но в нее входят разнообразные активы. Это и пути, это и пассажирские перевозки, это и тяга, локомотивы, это и грузовые вагоны различного формата. Это и недвижимость какая-то, станции и другое. То есть, это огромное количество имущества, которое еще требует определенного аудита очень серьезного, серьезными структурами, чтобы было понимание, что там вообще есть, что оно нужно, что не нужно. После этого надо это все реструктуризировать, то есть разделить на определенные компании, и уже в эти определенные компании где-то можно пускать частного инвестора", - пояснил Козак.

По его словам, нужно провести анбандлинг "Укрзализныци", в частности, отделить пассажирские перевозки от грузовых и установить четкие правила на рынке перевозок и следить за их соблюдением.

"Это могут быть, например, пассажирские перевозки. Или это могут быть грузовые перевозки. Это может быть просто тяга, какие-то отдельные компании, которые между собой начнут конкурировать, чтобы это не был монополист. То есть, условно говоря, на базе "Укрзализныци", грузовых перевозок создать 2-3-4 компании, каждую из них продать полностью или частично в частные руки и контролировать уже борьбу между ними, чтобы это был не сговор, а конкуренция за клиента, которому нужно перевозить грузы", – считает Козак.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первой годовщине президентства, заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Ранее американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что "Укрзализныцю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

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