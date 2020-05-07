"Необычная ситуация": Нефьодов объяснил, почему таможня недодала бюджету денег

Украинская таможня стала приносить в бюджет меньше средств, но это не связано с эффективностью ее работы. Такое мнение выразил недавно уволенный с должности руководителя таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "НВ".

По его словам у многих политиков есть ожидания, что таможня должна давать больше денег, но с экономической точки зрения возникла "довольно необычная для политики ситуация".

"Украинская власть привыкла жить в условиях высокой инфляции и постоянной девальвации гривни. В конце прошлого года ситуация перевернулась. Мы вошли в период, когда у нас не девальвация гривни, а ревальвация, наблюдалась низкая инфляция. Поэтому чисто математически таможня начала. И я неоднократно показывал и политикам, и пользователям в Фейсбуке простейшие графики, как это влияет на доходы бюджета", – объяснил Нефьодов.

Он отметил, что существенный недобор доходов возник из-за курса гривни,падения промпроизводства, финансового кризиса и карантина.

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"Они (перечисленные факторы. – Ред.) привели к тому, что планы относительно импорта, которые были заложены в бюджете (рост импорта на 11%, а по факту мы видим падение), не работают. Соответственно все удивлялись, почему денег меньше, якобы провели уже реформу таможни, от нее должны возрасти доходы. Бывали случаи, когда у меня спрашивали, нельзя ли побороть контрабанду так, чтобы денег стало больше. Понятно, что это формирует негативное впечатление о нас, потому что таможня приносит плохие новости", – сказал Нефьодов.

Напомним, ранее в Минфине рассказали о доходах госбюджета. В частности, от таможни в общий фонд госбюджета поступило 19,6 млрд гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов были уволены со своих должностей. Первый лишь поблагодарил свою команду, а Верланов рассказал о причинах своего увольнения в программе "Свобода слова Савика Шустера".

В то же время Кабмин принял постановление, что председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина, а пока чиновника выберут по результатам собеседования.

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