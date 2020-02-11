Неожиданное признание: за что Коболеву угрожали отключить газ

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После того, как украинцы получили две платежки на газ, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признался, что хотел бы получать только одну платежку, а также в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как ему однажды чуть было не отключили газ.

"Как потребитель я бы хотел иметь одну платежку – ведь это удобнее. И в Европе есть механизм, который позволяет это сделать. Что касается разделения платежек на две квитанции, то такие механизмы тоже существуют, и они более выгодны некоторым потребителям. Например, двойная платежка выгодна той категории потребителей, которые сами отапливают дома и потребляют существенные объемы газа. Для них газ фактически стал дешевле", – отметил Коболев.

При этом, напомним, множество украинцев, которые не использовали газ и имеют нули на счетчиках, недоумевают, почему они получили платежку за транспортировку газа. Более того, когда жители Украины увидели, сколько они платили за транспортировку газа, они поняли, что долгое время платили за транспортировку газа по трубам, которые проложили за свой счет.

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"Я тоже являюсь жертвой несправедливого и незаконного отношения "Киевоблгаза". Когда-то я проложил за свой счет трубопровод к дому, а через два года узнал, что к этому трубопроводу "Киевоблгаз" без разрешения, без компенсации, подключил еще десяток домов, собственники которых заплатили облгазу за подключение. При этом со мной никто ничего не согласовывал, ничего не компенсировал, никто ничего не вернул", – пожаловался глава "Нафтогаза".

На уточняющий вопрос журналистов, не пытался ли он ругаться с облгазом, Коболев ответил, что такие попытки он предпринимал.

"Это было около 10 лет назад. И мне популярно объяснили, что если будете ругаться, отключим газ", – рассказал топ-менеджер.

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Он добавил, что выступает за упорядочивание вопросов газовых сетей.

"Вопросы по счетчикам, по газовым сетям следует упорядочить. Они до сих пор остаются несправедливыми по отношению к потребителю", – отметил Коболев и признался, что не позволил снять свой счетчик газа на поверку (у многих украинцев относительно новые счетчики газовщики забрали на поверку, затем вернули вместо них старые счетчики, а спустя время потребовали опять купить новые взамен установленных ними).

"Украинцев возмутил вопрос абонентской платы. Но ведь облгазы пользуются также и государственным имуществом, которое стоит сотни миллиардов гривен, и ничего за это не платят государству... Благодаря этим платежкам люди увидели, что они платили огромные суммы за то, за что платить не должны. Я полагаю, что вопрос газопроводов, построенных за счет приватных лиц, за счет громад и муниципалитетов должен подниматься в свете компенсации тем, кто их строил", – резюмировал Коболев.

Напомним, автор нашумевшего видео с новой платежкой за газ, 31-летний житель Винницкой области Вадим Когут, рассказал сайту "Сегодня", что не намерен соглашаться платить за неиспользованное голубое топливо.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что потребители по-разному отреагировали на дополнительные платежки. Некоторые демонстративно сжигали их перед облгазами. Но многие собираются в суд или хотят получить компенсацию.

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