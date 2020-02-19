Неплательщиков алиментов и должников по коммуналке ждет новая опасность

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что якобы отныне украинцы обязаны декларировать все свои доходы и уплачивать с них налоги. В том числе с денежных средств, перечисленных с одной банковской карты на другую. Пока никто особо не преследует тех, кто не выполняет требования законодательства, но есть те, кто в опасности.

Эксперт Александр Охрименко говорит, что в зоне риска на сегодня немногие. Прежде всего те, кто продает товары на крупные суммы (свыше 50 тыс. грн за один платеж), а также нарушители закона – например, люди, которые годами не платят за коммунальные услуги, уклоняются от уплаты алиментов. Если на них подадут в суд, то следствие имеет право на доступ к банковской тайне, в том числе и к движению средств по карточному счету должника. И тогда возможно не только взыскание долгов за коммуналку или по алиментам, но и налогов (и штрафов) за продажу через интернет подержанных вещей, с непонятных перечислений на банковскую карту и так далее.

"Все это закон позволяет сделать уже сегодня, но до практического тотального контроля над счетами украинцев у властей пока не дошли руки. А вот те, кто вступил в конфликт с законом, сразу попадают в зону риска", – разъяснил Охрименко.

Подробнее о внезапно всплывшем налоге на доходы украинцев читайте в материале: Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платить

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц. При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

Напомним, осенью 2019 года в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что изменения налогового законодательства относительно физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) помогут устранить схемы по уклонению от налогов.

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