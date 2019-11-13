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"Неплохой месседж": экономисты оценили указ Зеленского о реформах

13 ноября, 09:23

Александра Романюк

Специалисты отметили плюсы и минусы инициативы президента

/ Фото: president.gov.ua

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8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в котором в виде поручений органам власти перечислены основные направления реформ и связанные с ними законодательные изменения.

Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин говорит, что указ президента конкретизирует ранее принятую программу деятельности Кабмина. Однако, по словам Амелина, в отсутствие единой стратегии развития страны и такой конкретизации недостаточно.

"Программа Кабмина не является конкретной. А Зеленский, комментируя решение о принятии этого указа, сказал, что ставит задачи и будет контролировать их исполнение. С одной стороны, у нас парламентско-президентская республика, и Кабмин не находится в сфере ответственности президента. Но, учитывая, что у нас есть парламентское большинство, которое представляет президент Украины, в рамках существующей модели это нормально. Президент помог уточнить некоторые задачи. Но все равно, по большому счету, они представлены не системно. В рамках единой стратегии можно было бы эти задачи взаимоувязать. Но такой стратегии в Украине нет. Поэтому это опять – просто набор задач, в котором одни задачи могут конфликтовать с другими. Хорошо, что такой указ появился, но в его высокую эффективность я не верю", – говорит Анатолий Амелин.

Представители бизнеса также говорят, что текст указа позволяет лучше понять, каких изменений стоит ожидать в будущем, и на основании этого строить планы развития.

"В большей степени это дорожная карта, которая помогает понять, как президент видит развитие страны во внутриэкономическом пространстве и чего ожидать в будущем. Это неплохой месседж, который позволит и внутренним хозяйствующим субъектам, и внешним инвесторам посмотреть и понять, что происходит в стране. Потому что сейчас мы мало понимаем, какая программа деятельности правительства на ближайшее время, чего нам как гражданам и как хозяйствующим субъектам ожидать. Так что этот месседж полезен. А к чему приведет реализация этих поручений – мы как граждане, наверное, сможем оценить через некоторое время", – сказал Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Указ Зеленского о реформах: когда ждать новый Трудовой кодекс, а когда "пенсионный калькулятор

А о планах правительства, прописанных в пятилетней программе деятельности, узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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