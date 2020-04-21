Непредсказуемость коронавируса: дистанционная работа может стать привычной формой бизнеса

Из-за коронавируса потерять работу могут миллионы людей, а условия труда десятков миллионов жителей планеты существенно изменятся. Об этих и других изменениях во время пандемии коронавируса и после него эксперты рассказали сайту "Сегодня". Подробности читайте в статье "Какой будет Украина после карантина: прогнозы экспертов".

Так, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов говорит, что последствия карантина необходимо рассматривать лишь в комплексе с воздействием мировой экономической рецессии. Ведь уже сейчас ожидается всемирное падение потребительского спроса и доходов населения.

"Закроется или сократится ряд предприятий. В первую очередь – в сфере услуг. Работу потеряют миллионы сотрудников. В структуре экономики увеличится роль производственного сектора. На рынке труда усилится конкуренция за счет возвращения миллиона трудовых мигрантов, которые потеряют работу в Европе и России. Уменьшится приток валюты в страну от трудовых мигрантов, что опять же понизит потребительский спрос. После нескольких месяцев карантина могут измениться социальные привычки. Люди будут все так же часто мыть руки, меньше обниматься при встречах, часть рабочих контактов так и продолжится дистанционно", — говорит Попов.

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О том, каких важных новаций потребует перевод на постоянную дистанционную работу миллионов сотрудников, более подробно рассказывает Игорь Городецкий, заместитель директора по вопросам производства государственной IT-компании ГП "Инфотех".

По его словам, изменения в первую очередь должны коснуться малого и среднего бизнеса, которые карантин поставил перед проблемой организации удаленной работы своих бэк-офисов. Далеко не все смогли обеспечить сотрудникам возможность удаленной работы.

"Принимая во внимание прогнозы мировой медицины о том, что осенью мы можем столкнуться с повторной биологической опасностью, я думаю, что бизнес попытается учесть печальный опыт и сосредоточит свои усилия на том, чтобы дать возможность каждому сотруднику, использующему в своей работе компьютер, работать одинаково продуктивно дома и в офисе", – отмечает Городецкий.

По его словам, тут могут быть два основных пути развития событий: либо "уход" в облачные технологии, либо создание собственной инфраструктуры.

"А это значит, что на рынке повысится спрос на услуги всевозможных облачных сервисов – от услуг хранения информации до предоставления программных сервисов управления задачами, финансовыми и материальными ресурсами", – прогнозирует Городецкий.

Он добавляет: тем, кто не доверяет "облакам", придется раскошелиться на дополнительное сетевое и серверное оборудование, а также на программное обеспечение для автоматизации процессов полностью безбумажного документооборота, контроля исполнения, мониторинга состояния процессов и поддержки удаленных пользователей.

"Отсюда еще одно предположение: на рынке труда могут стать более востребованными системные администраторы", – делится наблюдениями Городецкий.

Напомним, если карантин из-за пандемии коронавируса затянется на все лето, в Европейском Союзе и Великобритании появится 59 миллионов человек без достаточных средств к существованию.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что карантин кардинально изменил ситуацию с работой в Украине. Так, среди опрошенных украинцев возрастом от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением больше 50 тысяч человек, лишь 67% работают полный рабочий день.

О том, какие страны уже ослабили карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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