"Нереальная цена": эксперт рассказал, чего ждать от нефти и бензина

Сегодня, 14:57

Специалист уверен, что на рынке черного золота начались спекуляции

Фото: AFP
Фото: AFP

Нынешний рост цен на нефть до рекорда за четыре года обусловлен, в первую очередь, политическими опасениями в мире. Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

"Ситуация аховая, но не очень. Это следствие политической ситуации на Ближнем Востоке, ну и вообще в мире. Но в первую очередь, это, конечно, Ближний Восток – рост напряжения вокруг санкций по Ирану. Но Иран – это всего лишь 4% мирового нефти обеспечения. Поэтому тут больше опасения, что это может привести к эскалации. Это реакция на политическую ситуацию. Если это реакция на политические риски, то она потом откатывается. Есть политические риски – рынок отреагировал, ушли политические риски – рынок вернулся. Он не всегда возвращается к исходной точке, но откатывается. ... Конечно, вот этот скачок до 80 долларов – это политика", – отметил Дяченко.

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Тем не менее, по словам специалиста, длительное повышение цен на нефть обусловлено и политикой нефтедобывающих стран по ограничению добычи черного золота.

"Но 80 долларов – это нереальная цена. В принципе, все признавали, что 45-50 долларов – это комфортная цена для большинства нефтедобывающих стран. Они на нее и ориентировались. 80 долларов – это уже спекулятивная цена. Я, честно говоря, думаю и надеюсь, что это не надолго", – отметил Дяченко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал, почему нефть подорожала и каких цен на бензин ждать автовладельцам Украины.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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