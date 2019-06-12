Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых подешевление в мае составило всего 1 копейку

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Не успели украинцы нарадоваться снижению тарифов на газ для населения, которого потребовал от НАК "Нафтогаза Украины" Кабинет министров, как уже в следующем месяце тарифы снова начали расти.

Так, правительство требовало, чтобы в мае тариф на газ для домохозяйств не превышал 7184,8 грн за тысячу кубометров. Но это без учета НДС и стоимости транспортировки. А включая все налоги – не более 8247 грн за 1000 куб. м. Такой должна была быть конечная цена для бытовых потребителей.

По факту же в некоторых областях жители платили в прошлом месяце и по 8,3, и по 8,4 грн за кубометр. Дороже всех пришлось платить жителям Николаевской области, для которых в мае действовал тариф 8,43293 грн за кубометр, или 8432,93 грн за тысячу "кубов". Почему так произошло и как будут меняться тарифы в дальнейшем, разбирался сайт "Сегодня".

Почему цены разные

Ответ на этот вопрос – в решении НКРЭКУ ввести с 1 мая тариф на транспортировку газа, который зависит от необходимой (заказанной) мощности. Раньше действовал фиксированный тариф на транспортировку и распределение газа. Эти деньги получали дочерняя компания "Нафтогаза" – АО "Укртрансгаз" – и газораспределительные компании в регионах.

Теперь же получилось, что в каждом регионе цена разная, поскольку состояние и конфигурация газотранспортных систем не одинаковые во всех областях.

"В одном регионе газораспределительные сети имеют протяженность 50 км, а в другом – 100 км. Содержать 100 км дороже, чем 50. Где-то сети могут находиться в нормальном состоянии, а где-то – в плохом. Эти расходы и затраты будут закладываться в тариф на доставку", – объясняет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Святослав Павлюк.

В целом правительству удалось в мае снизить тариф на газ для населения по всей территории Украины. Но если, например, для жителей Кременчуга газ подешевел на 1,3 грн за "куб", или на 1343,22 грн за тысячу "кубов" (с 8548,92 грн до 7205,7 грн), то для жителей Николаевщины экономия составила всего 1 копейку за кубометр, или 115,99 грн за тысячу "кубов" (тариф снизился с 8548,92 грн до 8432,93 грн).

Однако такие цены продержались всего месяц. А с 1 июня они вновь повысились. Как сообщали в Ассоциации газового рынка Украины, это предусмотрено проектами дополнительных соглашений, которые "Нафтогаз Украины" разослал поставщикам со специальными обязательствами (т. е. тем, которые снабжают газом население). В соответствии с этими этими документами, оптовая цена газа для нужд бытовых потребителей за июнь составляет 6299 грн за тысячу кубометров, а конечная цена для потребителя должна была составлять – по старой формуле – 8627,01 грн. То есть даже выше, чем было в апреле (8548,92 грн за тысячу "кубов"). Впрочем, если помним, до истории со снижением тарифов, с мая газовый тариф планировалось повысить до 9716,54 грн за тысячу "кубов". Так что, можно сказать, газ продолжает дешеветь.

Впрочем, из-за введения новой формулы расчета тарифа на газ, цена в июне для жителей каждой области будет своя. Опять же, дороже всех придется платить николаевцам – 8813 грн за 1 тыс. куб. м. Но это почти на 10% дешевле, чем могло бы быть, если бы в апреле тариф не снизили. А дешевле всех заплатят за газ клиенты львовского "Спектргаза" – 8117,72 грн за 1 тыс. куб. м. Это на 16,5% меньше планировавшегося.

Тарифы на газ в мае и июне для разных областей Украины представлены в таблице:

Сколько будет стоить газ осенью

Население Украины сегодня понемногу начинают приучать к тому, что тариф на газ будет зависеть от цен на мировых рынках. Такое новшество, напомним, по условиям соглашения с МВФ, нас ожидает с января 2020 года. В Украине же цены на газ привязаны к ценам спотового рынка, которые намного выше, чем по среднесрочным и долгосрочным контрактам, и чересчур изменчивы. На биржах цена на газ напрямую зависит от спроса на него. Поэтому в теплое время года, когда потребность в нем минимальна, газ в Украине стоит дешево. А ближе к отопительному сезону тарифы начинают расти.

"Цены на газ для населения у нас привязаны к спотовому рынку, причем определяются по ретроспективе, привязаны к прошлому месяцу. Ниже всего цена на спотовом рынке после отопительного сезона и в начале лета. Потом компании начинают формировать запасы, и естественно, что спрос понемногу увеличивается. Пиковый спрос идет где-то с октября месяца. Поэтому цены в начале отопительного сезона намного выше", – говорит эксперт нефтегазового рынка, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Рост цен на спотовом рынке исчисляется не несколькими процентами, говорит эксперт. В зависимости от погодных условий, других факторов в пик сезона цена на газ может подняться троекратно. И если до конца этого года правительство еще сможет удержать тариф на газ для населения с помощью своих постановлений, то после Нового года он может вырасти очень существенно.

В то же время Святослав Павлюк говорит, что цена на газ для разных регионов может существенно отличаться. И это будет зависеть от предусмотрительности поставщиков.

"Кто-то будет продавать газ, добытый и купленный в октябре 2019 года, и этот газ будет дорогим. А кто-то купит газ на рынке летом, по летней цене, закачать его в газохранилища и продавать его населению с меньшей наценкой. То есть цена будет колебаться в зависимости от того, когда газ покупается и когда продается", – говорит он.

Также тариф на газ для населения в отопительный сезон будет зависеть от того, какую регуляторную политику – жесткую или мягкую – будет проводить государство. А в перспективе цену на газ будет определять конкуренция.

"Я думаю, мы придем к тому, что цена на газ перестанет быть регулированной, и она будет определяться потребителем на основе того контракта, который он купит. В принципе, уже сейчас газ можно купить у любой компании, в Украине работают свыше 120 газовых трейдеров. Но тогда цена будет полностью рыночной, как у промышленных предприятий. Но пока существует ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей – Ред.), газ для населения продает только "Нафтогаз" через облгазсбыты. Если же дать возможность любой компании продавать газ для бытовых потребителей, потребитель сможет выбирать. Кабмин должен был разработать методику компенсации компаниям, осуществляющим поставки населению, компенсации за ПСО. Но по факту таких расчетов нет и источники компенсации за ПСО не определены. Поэтому де-факто правительство сейчас вынуждает "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле, чем на рынке, без всякой компенсации", – констатирует Святослав Павлюк.

Помимо высокой цены, следующий отопительный сезон может быть отмечен и рядом других проблем. И связано это с тем, что с 1 января 2020 года Россия намерена отказаться от поставок газа в Европу через территорию Украины.

"Судя по действиям, предпринимаемым Газпромом, у нас могут возникнуть очень серьезные проблемы, начиная со 2 января 2020 года. Если будет принято решение закрыть вентиль на транзитной трубе, то у нас, во-первых, не будет достаточно резерва газа, чтобы обеспечить необходимое давление в газовой трубе. А во-вторых, у нас не будет соглашения о реверсе, чтобы обеспечить газом всех потребителей востока и юга страны", – предупреждает Геннадий Рябцев.

По его данным, чтобы пройти отопительный сезон без проблем, в отсутствие российского транзитного газа Украине необходимо к началу отопительного сезона накопить порядка 20-21 млрд кубометров газа. Сегодня имеется 17-18 млрд. "Этого недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно", – считает эксперт.

Что касается соглашения о реверсе, то речь идет о гарантийном договоре, который Украина должна заключить со Словакией.

"Теоретически это соглашение должно заработать с 1 октября, к началу отопительного сезона. И правильнее было бы подписать его сейчас, не откладывая решение этого вопроса на осень, чтобы иметь гарантии", – говорит эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Украина движется к энергонезависимости и максимальной собственной добыче газа.

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