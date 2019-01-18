Эксперт о строительстве "Северного потока – 2": У Киева нет друзей и врагов, есть лишь интересы
По словам Олега Пендзина, Украине не стоит ждать поддержки Запада, а нужно самой отстаивать свою позицию
Резкое заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о "Северном потоке – 2", строительству которого, по его мнению, никто не сможет помешать – это вполне ожидаемая реакция руководства Германии на письма американского посла с требованиями остановить реализацию проекта.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Любой вариант подобного обращения к любой стране МИД этой страны будет воспринимать исключительно как давление. И те письма с угрозами, которые разослал посол США немецким компаниям, которые занимаются "Северным потом – 2", никак, кроме как угрозы, немецким правительством восприняты не могут быть. Совершенно логично, что они их так восприняли", – говорит Пендзин.
Однако он заметил, что важно понимать: никакой политической подоплеки у такой реакции на строительство газопровода у американцев нет. Поддержка строительства "Северного потока – 2" не говорит о политическом противостоянии Германии, США и Украины, и не означает, что Киев лишается поддержки Берлина. В данный момент она просто созвучна экономическим интересам Германии и не совпадает с американскими и украинскими.
"И (премьер-министра ФРГ Ангела) Меркель, и ее окружение всегда говорили, что "Северный поток – 2" – это исключительно бизнес-проект. Никакой политической подоплеки под этим проектом нет. В свою очередь, американцы на газовом рынке Европы имеют свои конкретные интересы, которые уже выразились в том, что в Польше построен терминал для приема американского сжиженного газа. И, конечно, "Северный поток – 2" вредит американским экономическим интересам. Что касается Украины, то я всегда повторял: у Киева нет вечных друзей и вечных врагов. Есть вечные интересы. На экономическом рынке столкнулись интересы украинцев, американцев и немцев", – продолжает эксперт.
Несмотря на то, что украинские и американские интересы в этом вопросе совпали, нам не стоит ждать помощи заокеанских партнеров, а нужно самостоятельно отстаивать свою позицию.
"Интересы Украины заключаются в том, чтобы сорвать строительство "Северного потока – 2". Для нас это экономические интересы объемом в 3 млрд долларов в год. Поэтому не надо ждать, что кто-то будет защищать интересы украинцев. Они будут защищать их настолько, насколько они соответствуют интересам той страны, лидеры которой провозглашают определенные заявления. Нам надо самим отстаивать свою позицию", – дополняет Пендзин.
Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл письменно предупредил компании BASF и Uniper о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода. Американский дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".
А ранее немецкое издание Handelsblatt выяснило, что США готовы ввести санкции против двух европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2", ограничительные меры грозят швейцарской Allseas и итальянской Saipem, если те не выйдут из проекта.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.
"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока – 2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".
Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт о строительстве "Северного потока – 2": У Киева нет друзей и врагов, есть лишь интересы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Румыния может сорвать планы России по строительству "Северного потока – 2"
Коболев объяснил, что под угрозой может оказаться и вторая нитка «Турецкого потока»