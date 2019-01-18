Эксперт о строительстве "Северного потока – 2": У Киева нет друзей и врагов, есть лишь интересы

По словам Олега Пендзина, Украине не стоит ждать поддержки Запада, а нужно самой отстаивать свою позицию

Фото: AFP

Эксперт о строительстве "Северного потока – 2": У Киева нет друзей и врагов, есть лишь интересы Людмила Грубник https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg 2019-01-18T14:22:00+02:00 Экономика По словам Олега Пендзина, Украине не стоит ждать поддержки Запада, а нужно самой отстаивать свою позицию

Резкое заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о "Северном потоке – 2", строительству которого, по его мнению, никто не сможет помешать – это вполне ожидаемая реакция руководства Германии на письма американского посла с требованиями остановить реализацию проекта.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Любой вариант подобного обращения к любой стране МИД этой страны будет воспринимать исключительно как давление. И те письма с угрозами, которые разослал посол США немецким компаниям, которые занимаются "Северным потом – 2", никак, кроме как угрозы, немецким правительством восприняты не могут быть. Совершенно логично, что они их так восприняли", – говорит Пендзин.

Однако он заметил, что важно понимать: никакой политической подоплеки у такой реакции на строительство газопровода у американцев нет. Поддержка строительства "Северного потока – 2" не говорит о политическом противостоянии Германии, США и Украины, и не означает, что Киев лишается поддержки Берлина. В данный момент она просто созвучна экономическим интересам Германии и не совпадает с американскими и украинскими.

"И (премьер-министра ФРГ Ангела) Меркель, и ее окружение всегда говорили, что "Северный поток – 2" – это исключительно бизнес-проект. Никакой политической подоплеки под этим проектом нет. В свою очередь, американцы на газовом рынке Европы имеют свои конкретные интересы, которые уже выразились в том, что в Польше построен терминал для приема американского сжиженного газа. И, конечно, "Северный поток – 2" вредит американским экономическим интересам. Что касается Украины, то я всегда повторял: у Киева нет вечных друзей и вечных врагов. Есть вечные интересы. На экономическом рынке столкнулись интересы украинцев, американцев и немцев", – продолжает эксперт.

Несмотря на то, что украинские и американские интересы в этом вопросе совпали, нам не стоит ждать помощи заокеанских партнеров, а нужно самостоятельно отстаивать свою позицию.

"Интересы Украины заключаются в том, чтобы сорвать строительство "Северного потока – 2". Для нас это экономические интересы объемом в 3 млрд долларов в год. Поэтому не надо ждать, что кто-то будет защищать интересы украинцев. Они будут защищать их настолько, насколько они соответствуют интересам той страны, лидеры которой провозглашают определенные заявления. Нам надо самим отстаивать свою позицию", – дополняет Пендзин.

Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл письменно предупредил компании BASF и Uniper о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода. Американский дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".

А ранее немецкое издание Handelsblatt выяснило, что США готовы ввести санкции против двух европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2", ограничительные меры грозят швейцарской Allseas и итальянской Saipem, если те не выйдут из проекта.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.

"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока – 2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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