Неучтенная земля дает урожаи на десятки миллиардов: названы потери экономики

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С незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен.

Такие данные привели в исследовании Crop Monitoring.

Напомним, в Украине запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

Карта дает возможность точно оценивать площадь посевов и находить незарегистрированные земли, выявлять нарушения севооборота, а также анализировать целостную карту культур по регионам.

Теперь разработчики карты выяснили, что по объемам теневого рынка агропродукции лидируют две украинские области – Николаевская и Одесская области. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс. га.

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Самые популярные культуры, которые выращивают на незарегистрированной земле – зерновые. Под посевами занято 12,2 млн га земли. Еще 7,5 млн га теневых земель отдано под подсолнечник. Помимо этого, на не зарегистрированной земле растят кукурузу, и площадь ее посадок занимает 6,7 млн га.

"Государственные органы на основе этой информации смогут хотя бы примерно идентифицировать локальные нарушения и увидеть истинные масштабы сельскохозяйственного сектора и обороты производства вне контроля", – отметил директор по развитию бизнеса Crop Monitoring Александр Сакаль.

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Таким образом почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в тени.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка.

Самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Ранее сообщалось, что Тимофей Милованов заявил: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

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